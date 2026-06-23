Инцел убио полицајца и цивила у Монтреалу? Оставио манифест од 100 страна

Аутор:АТВ редакција
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Монтреал је потресла једна од најозбиљнијих пуцњава у посљедњих неколико деценија након што је наоружани нападач отворио ватру на полицајце усред дана, усмртивши једног полицијског службеника и још једну особу прије него што је и сам убијен.
Канадски истражиоци вјерују да је ријеч о унапријед планираном нападу усмјереном на полицију, а додатну забринутост изазвала је информација да је осумњичени можда био повезан са такозваном инцел идеологијом, која се посљедњих година доводи у везу с низом смртоносних напада.
У пуцњави је погинуо 34-годишњи Мохамед Ламин Бенредоуан, полицајац који је службу у полицији Монтреала обављао од 2021. године, преноси CNN.
Министар безбједности Квебека Ијан Лафренијер)изјавио је да је ово први полицајац убијен на дужности у Монтреалу у посљедње 24 године.
Још једна полицајка тешко је рањена, али се налази ван животне опасности. Лакше је повријеђен и један цивил.
Нападач је убијен током полицијске акције, а истражиоци вјерују да је дјеловао сам.
"Изгледало је као засједа", рекао је један извор из канадских безбједносних служби.
Пуцњава се догодила у четврти Кот де Неж, мирном стамбеном насељу недалеко од центра Монтреала.
Свједоци описују драматичне сцене док су родитељи панично склањали дјецу са оближњег игралишта након првих хитаца.
"Видио сам родитеље како буквално вуку дјецу са справа за игру. Трчали су да спасу живу главу", рекао је један становник.
Полиција је првобитно реаговала на дојаву о пуцњави и особи која показује оружје кроз прозор зграде. По доласку на лице мјеста полицајци су се нашли под ватром.
На снимцима објављеним на друштвеним мрежама чује се више од двадесет хитаца, док специјалне јединице улазе у зграду из које је, према сумњама, дјеловао нападач.
Посебну пажњу истражилаца привукао је документ од више од 100 страница за који се вјерује да га је написао нападач.
Према изворима из истраге, манифест садржи елементе инцел идеологије.
Појам "инцел" долази од израза involuntary celibate (недобровољни целибат) и односи се на интернет заједнице мушкараца који за своје неуспјехе у љубавним и сексуалним односима често окривљују жене и друштво.
Иако већина припадника тих заједница није насилна, поједини екстремни сљедбеници повезивани су са низом смртоносних напада широм свијета.
Канада је раније била поприште неких од најпознатијих напада повезаних с овом идеологијом.
Године 2018. мушкарац који се јавно идентификовао као инцел комбијем је усмртио десет људи у Торонту.
Двије године касније суд у Канади први пут је један напад инспирисан инцел идеологијом оквалификовао као терористички чин.
Монтреал је такође мјесто једног од најмрачнијих злочина у историји земље. У масакру на Политехничкој школи 1989. године нападач је убио 14 жена у нападу мотивисаном мржњом према женама.
Након пуцњаве становницима је наређено да остану у својим домовима и закључају врата док траје потрага за осумњиченим.
Шире подручје било је блокирано сатима, а полиција је претраживала зграде и околне улице.
Премијер Канаде Марк Карни изјавио је да је ужаснут нападом.
"Моје мисли су уз жртве, њихове породице, припаднике хитних служби и цијелу заједницу", поручио је.
Истрага о мотивима напада и даље траје, али се већ сада сматра једним од најшокантнијих безбједносних инцидената које је Монтреал доживио посљедњих година.
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