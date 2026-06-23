Цијене авио-карата и даље расту, иако цијена горива пада

Аутор:АТВ редакција
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Авио-компаније, које су претрпјеле огромне губитке од почетка рата у Ирану крајем фебруара, дио новца су успјеле да поврате послије потписивања мировног споразума, али нису смањиле цијене карата.
Авио-компаније уштедјеле су милијарде долара на авионском гориву након што је привремени прекид ватре између Сједињених Америчких Држава и Ирана смањио цијене нафте, а цијене карата остале исте, наводи се у анализи Ројтерса.
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Међутим, њемачка банка је процијенила да ће амерички авио-превозници надокнадити 14,4 милијарде долара додатним приходима у односу на 24,1 милијарду долара које су имали за веће трошкове горива, што значи да ће покрити само 60 центи од сваког додатног долара потрошеног на гориво.
Цијене авио-карата и даље расту, док ограничен капацитет омогућава компанијама да искористе ниже трошкове горива за повећање маржи, уместо за снижавање цијена карата.
Цијене млазног горива у САД пале су на 2,85 долара по галону 17. јуна, а уколико се пад настави, америчке авио-компаније би могле да уштеде више од 40 милијарди долара годишње на гориву, наводи Ројтерс. Осим раста цијена горива и авио-карата, забиљежен је и раст накнада за пртљаг, као и смањени обим летова, што је надокнадило само дио трошкова.
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Авио-компанија “Аљаска ер” саопштила је да ће надокнадити око једну трећину трошкова, док су “Делта ерлајнс”, “Јунајтед ерлајнс” и “Американ ерлајнс” у другом кварталу навеле да очекују поврат од око 40 до 50 одсто. “Џетблу ервејс” и “Фронтир група” очекују да ће надокнадити мање од половине повећаних трошкова.
Према анализи, у Европи би летови на дугим релацијама појефтинили, док би цијене на краћим релацијама остале исте усљед велике потражње.
У Азији се очекује да ће кинеске компаније имати проблема да задрже високе цијене карата због слабије потражње, док би “Катвеј пацифик” био у бољој позицији због већих цијена карата и превоза робе.
Авио-компаније на Блиском истоку ће према најави понудити промотивне цијене карата које би ипак биле ограничене због високих трошкова горива.
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У претходним циклусима пада цијена горива у САД, јефтинија нафта често је доводила до повећања капацитета и пада цијена карата, пише РТ Балкан.
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