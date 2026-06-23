Вашингтон и Техеран настављају преговоре, Ормуз више никада неће бити исти

Аутор:АТВ редакција
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Технички тимови САД и Ирана настављају разговоре у Швајцарској, док обје стране различито тумаче домете досадашњих преговора. Уједно, Вашингтон ублажава ограничења за извоз иранске нафте, а на либанско-израелској граници примирје се углавном поштује уз појачане мјере контроле војних активности.
Гувернер Централне банке Ирана Абдолнасер Хемати изјавио је да Техеран нема никакву обавезу да купује пољопривредне производе из Сједињених Америчких Држава у оквиру оквирног споразума о окончању сукоба између двије земље, истичући да ће ослобођена иранска средства бити коришћена у складу са потребама и економским интересима земље.
"На основу потписаних докумената не постоји обавеза куповине пољопривредних производа из Сједињених Америчких Држава", рекао је Хемати за агенцију Тасним.
Додао је да споразум између САД и Ирана по том питању каже да се првих шест милијарди долара може искористити за куповину "основних добара и лијекова".
Према његовим ријечима, преостала одмрзнута средства неће нужно бити коришћена само за куповину основних производа, већ и за набавку друге робе која није обухваћена међународним санкцијама.
Хемати је додао да Иран годишње увози робу широке потрошње и лијекове у вриједности од више милијарди евра и да није важно из које земље долазе производи, уколико су повољнији по цијени и квалитету.
"Не постоји препрека за куповину америчких пољопривредних производа уколико су цијена и квалитет конкурентнији од понуде других земаља", рекао је Хемати.
Његова изјава услиједила је након што је предсједник Сједињених Америчких Држава претходно изјавио да ће замрзнута иранска средства, која ће бити ослобођена, бити коришћена искључиво за куповину хране од америчких пољопривредника.
Шеф иранског преговарачког тима Мохамед Багер Калибаф поручује да се Ормуски мореуз никада неће вратити у стање прије рата и да ће њиме управљати Исламска Република Иран, у складу са међународним правом.
Током повратка са разговора у Швајцарској, Калибаф је рекао да је недавни споразум између Ирана и Сједињених Држава фундаментално промијенио ситуацију у том стратешком пловном путу.
"Сви треба да знају да се управљање Ормуским мореузом никада неће вратити на стање какво је било прије рата", рекао је Калибаф у интервјуу за иранске медије.
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Ормуски мореуз потпуно слободан за пловидбу
Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс каже да делегације Вашингтона и Техерана настављају преговоре у Швајцарској на техничком нивоу, наглашавајући да је остварен напредак ка постизању коначног споразума.
С друге стране, Иран поручује да није преговарао о свом нуклеарном програму, уз најаву да ће сарадњу са Међународном агенцијом за атомску енергију наставити у складу са постојећим обавезама и одлукама државних институција.
У оквиру спровођења меморандума о разумевању, америчко Министарство финансија издало је привремену лиценцу којом се до 21. августа омогућава производња, испорука и продаја иранске нафте и петрохемијских производа.
У међувремену, Њујорк тајмс пише да су Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) добиле наређење да се војне операције у Либану ограниче на одбрамбена дејства и строге контроле употребе оружја и рушење објеката.
Либански безбједносни званичници наводе да се примирје између Израела и Хезболаха од суботе увече поштује готово у потпуности, иако повремени инциденти успоравају повратак расељених становника на југ земље, преноси РТС.
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