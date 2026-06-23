Беба страдала у пуцњави због пакета пелена

Аутор:АТВ редакција
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Смрт једногодишњег дјечака Кохена Вајлија, који је страдао у полицијској пуцњави у америчкој савезној држави Мисисипи, изазвала је талас огорчења, протесте и нове расправе о полицијској одговорности и расним односима у САД.
Инцидент се догодио 14. јуна у градићу Сенатобија, када је полиција реаговала на пријаву о наводној крађи пелена у продавници „Волмарт“. Према саопштењу истражних органа, полицајци су покушали да зауставе возило у којем су се налазиле двије жене и дијете, али је возач наводно кренуо према полицајцима, након чега је један од њих отворио ватру.
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Мајка страдалог дјечака Велесија Вајли оспорава ову верзију догађаја, тврдећи да возило није ишло према полицајцима и да њена пријатељица није украла пелене, за шта су је осумњичили, већ их је платила.
Стручњаци за полицијске процедуре истичу да се пуцање на возила у покрету сматра изузетно ризичном тактиком због могућности да буду повријеђени невини путници.
Случај је у јавности брзо упоређен са другим контроверзним полицијским интервенцијама у којима су страдали Афроамериканци након сумњи на ситна кривична дјела.
Бернис Кинг, кћерка Мартина Лутера Кинга, поручила је да је неприхватљиво да живот дјетета буде изгубљен због предмета који се могу надокнадити.
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- Третирамо робу на полици као вреднију од дјетета. То није само лош полицијски рад, већ морални слом - навела је она.
Активисти за људска права истичу да овај случај представља још један подсјетник на посљедице системског расизма и спорне полицијске праксе у САД, преноси Гардијан.
Представници локалних организација тврде да је смрт дјечака само кулминација вишегодишњих проблема у односима између полиције и црначке заједнице у Сенатобији.
Као примјере наводе случај из 2025. године, када је жена током интервенције оборена на земљу и ухапшена због спора око паркинг-мјеста, као и инцидент из 2023. године када је полицајац отпуштен због хапшења десетогодишњег дјечака.
Према подацима пописа из 2020. године, око 40 одсто од приближно 8.300 становника Сенатобије чине Афроамериканци.
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Полицајац који је пуцао и жена која је управљала возилом налазе се на административном одсуству док траје истрага. Власти су најавиле да ће снимак инцидента бити објављен по окончању истраге.
Породица страдалог дјечака описује Кохена као ведро и насмијано дијете које је обожавало да се игра у дворишту.
- Имао је најљепши осмијех који можете замислити. Био је мој свијет - рекла је његова бака Вероника Роберсон.
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