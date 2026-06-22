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Јапан упетостручио цијену виза

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 22:32

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Јапан
Фото: pexels/Cheng

Јапан је упетостручио цијену виза за све стране држављане, што је прво повећање у скоро 50 година.

Од 1. јула, такса за визу за једнократни улазак повећана је са претходних 3.000 јена (око 19 долара) на 15.000 јена, док ће виза за вишеструки улазак сада коштати 30.000 јена умјесто претходних 6.000 јена.

Ово је прва промјена цијена виза од 1978. године. Јапански министар спољних послова Тошимицу Мотеги рекао је у петак да су таксе повећане како би одражавале инфлацију и промјене девизног курса. „Не очекујемо да ће то имати непосредни утицај на туризам“, рекао је Мотеги.

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Јапански јен стално слаби од 2021. године и тренутно се налази близу најнижег нивоа у посљедњих 40 година. Слабљење валуте, заједно са опоравком путовања након пандемије, довело је до наглог пораста броја туриста. Јапан је прошле године примио рекордних 42,7 милиона страних посетилаца.

У мају је горњи дом јапанског парламента такође усвојио закон о повећању других такси за стране држављане. Према амандманима, законска максимална такса за подношење захтијева за стални боравак биће повећана на 300.000 јена, што је 30 пута више од тренутног ограничења од 10.000 јена.

Промјена статуса боравка или продужење дозволе боравка коштаће до 100.000 јена у будућности, у поређењу са садашњих 10.000. Власти које подржавају повећање накнада тврде да Јапан треба да усклади цијене виза и дозвола боравка са цијенама других земаља Г7.

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На примјер, у САД, таксе за подношење захтијева за неимигрантске визе крећу се између 185 и 315 долара, док стандардна краткорочна виза за Велику Британију, која омогућава боравак до шест мјесеци, кошта 135 фунти.

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Тагови :

Јапан

Цијене

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