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Еболом заражено више од 1.000 људи

22.06.2026 18:39

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Ебола
Фото: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Број заражених еболом у Конгу премашио је 1.000 у епидемији која се проширила на трећи камп за расељена лица, наводи се у званичном владином извјештају.

Потврђени број смртних случајева је 254, више од мјесец дана након проглашења епидемије ријетког соја бундибугио, против којег још нема вакцине нити лијека.

Брзина ширења вируса у три провинције на истоку Конга изазвала је упозорења афричких здравствених стручњака да би епидемија могла да надмаши ону која је усмртила више од 11.000 људи широм западне Африке од 2014. до 2016. године.

Д‌јевојчица која је тестирана на еболу 14. јуна у кампу за расељена лица Хунгбе умрла је прије него што је сљедећег дана стигао позитиван резултат, наводи се у здравственом извјештају.

Најмање 107 људи било је у контакту са њом, укључујући чланове породице, здравствене раднике и људе из других кампова, преноси Срна.

Здравствени званичници Конга упозоравају да у земљи нема довољно објеката за изолацију пацијената.

Потврђена су и два случаја у Кпангби, још једном кампу за расељење у истој области, гд‌је су смјештени људи који су побјегли од вишедеценијских сукоба оружаних група, милиција и војске.

Најмање 30 људи умрло је у трећем кампу за расељена лица у Бунији.

До сада су готово петину потврђених случајева чинила д‌јеца, наводи се у прелиминарним подацима Уницефа.

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Тагови :

ебола

Конго

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