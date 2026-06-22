Премијери одлазе, мачак остаје

Аутор:Марија Милановић
Коментари:0
Сјећате ли се најпознатијег британског мачка? Испратио је још једног премијера, а за њега сада и дефинитивно нема адекватне замјене.
Подсјећамо, британски премијер Кир Стармер објавио је данас да подноси оставку на положај премијера и лидера Лабуристичке странке.
Свијет
Ко би могао бити Стармеров насљедник?
И док се спекулише ко ће наслиједити Стармера, Лери ће још дуго бити на функцији најопаснијег британског ловца на мишеве.
Друштво
Најпознатији политички мачак: Испратио многе премијере, а за њега замјене нема
Да мачка има више живота, али и шанси од људи, томе је доказ и Лери.
Лери је на дужности од 2011. године и надживио је многе премијере, тачније, многи су се смијенили, али његових девет живота га још увијек нису издали. За вријеме свог петнаестогодишњег мандата, Лери је испратио чак 6 премијера, а данас је у прошлост послао још једног.
Колико ће Лери премијера још послати у историју, ником није познато, али да ће се и он у будућности памтити као најпознатији политички мачак, то је сигурно.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
20
34
20
28
20
20
20
18
19
58
Тренутно на програму