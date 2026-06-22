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Премијери одлазе, мачак остаје

Аутор:

Марија Милановић
22.06.2026 18:26

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мачак Лери британски ловац на мишеве
Фото: Instagram/larrythecatforpm

Сјећате ли се најпознатијег британског мачка? Испратио је још једног премијера, а за њега сада и дефинитивно нема адекватне замјене.

Подсјећамо, британски премијер Кир Стармер објавио је данас да подноси оставку на положај премијера и лидера Лабуристичке странке.

Кир Стармер

Свијет

Ко би могао бити Стармеров насљедник?

И док се спекулише ко ће наслиједити Стармера, Лери ће још дуго бити на функцији најопаснијег британског ловца на мишеве.

Најпознатији мачак на свијету

Друштво

Најпознатији политички мачак: Испратио многе премијере, а за њега замјене нема

Да мачка има више живота, али и шанси од људи, томе је доказ и Лери.

Лери је на дужности од 2011. године и надживио је многе премијере, тачније, многи су се смијенили, али његових девет живота га још увијек нису издали. За вријеме свог петнаестогодишњег мандата, Лери је испратио чак 6 премијера, а данас је у прошлост послао још једног.

Колико ће Лери премијера још послати у историју, ником није познато, али да ће се и он у будућности памтити као најпознатији политички мачак, то је сигурно.

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Тагови :

мачак Лери

Кир Стармер

Велика Британија

премијер

оставка

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