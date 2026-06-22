Савез синдиката послодавцима: Сачувати здравље радника на високим температурама

Аутор:АТВ редакција
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Савез синдиката Републике Српске позива послодавце у Српској, чији радници раде на отвореном, да у наредним данима када је најављена изразито висока температура, предузму адекватне мјере заштите и сачувају здравље радника.
Из Савеза синдиката апелују на послодавце да, прије свега, обезбиједе довољне количине питке воде, чешће паузе за одмор у расхлађеним или засјењеним просторијама, те прерасподијеле радно вријеме да радници не би радили у најтоплијем дијелу дана.
Напомињу да су најугроженији радници који раде на отвореном и то грађевински и радници у комуналним дјелатностима, шумарству, пољопривреди и саобраћају, као и радници који раде у затвореним просторијама без адекватне вентилације и расхладних система.
Из Савеза синдиката најављују да ће иницирати доношење законских и подзаконских аката који уређују питање рада на изразито високој температури у Српској, о чему ће почетком јула разговарати са представницима релевантних институција с циљем доношења конкретног законског рјешења.
"Сваке године у периоду високих температура, указујемо на чињеницу да је у Републици Српској неопходно системски уредити ово питање да би биле спријечене здравствене посљедице и повреде на раду", подсјећају из Савеза синдиката, преноси Срна.
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