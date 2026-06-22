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Раде Богдановић на стубу срама због расистичког коментара

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 16:08

Коментари:

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Раде Богдановић на стубу срама због расистичког коментара
Фото: Printscreen/RTS

Раде Богдановић, некадашњи репрезентативац Југославије, једном својом скандалозном изјавом на РТС привукао је пажњу цијелог свијета, али дословно! Све се догодило синоћ, у емисији посвећеној Свјетском првенству, када је Богдановић имао шта да каже за тамнопуте играче, послије утакмице Белгија - Иран.

"Нисам расиста, али ови црнци немају концентрацију да издрже дуже од 60 минута. Играо сам са њима. Раније смо морали да штитимо наше играче како не би направили грешку, такав је савремени фудбал. На нивоу Свјетског првенства, ово не смије да се дешава", рекао је Богдановић.

"Ако не улазимо у детаље, а могли бисмо, и они праве грешке. Не генерализујем, велика већина нема концентрацију", изјавио је Богдановић, преноси Телеграф.

Овај коментар се брзо проширио друштвеним мрежама.

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"Раде Богдановић, бивши нападач који је постао стручни консултант на српској телевизији, изнио је расистичке коментаре у недјељу увече током утакмице Белгија–Иран" - стоји на угледном француском сајту "Л'Екип".

"Богдановић је у Србији познат по свом провокативном и директном стилу, али се чини да је овог пута прешао границе. РТС се јавно није огласила поводом ових изјава" - наводи се даље.

Један од твитова:

"Црни играчи немају концентрацију да издрже више од 60 до 80 минута“: Раде Богдановић изнео расистичке изјаве уживо током преноса Белгија–Иран"

Није ни ГБ Њуз остао имун:

"Стручни коментатор Свјетског првенства изазвао је расправу о расизму након што је тврдио да црни играчи „немају концентрацију“.

Футмеркато је дао сличан коментар:

- Шокантни и расистички испад Раде Богдановића о „црним играчима“.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Раде Богдановић

коментар

РТС

Свјетско првенство 2026

Коментари (2)
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