Владо Јагодић има нови клуб

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи шеф стручног штаба Фудбалског клуба Козара из Градишке, Владо Јагодић, каријеру наставља у Александровцу, гдје ће преузети кормило ФК Поткозарје, новог члана Прве лиге Републике Српске.
Након завршетка сарадње са Козаром, у којој је на мјесто главног тренера стигао Игор Јанковић, искусни стручњак није дуго чекао на нови ангажман. Повјерење му је указало руководство Поткозарја, клуба који је посљедњих година остварио импресиван успон кроз такмичарске рангове.
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Александровчани су из сезоне у сезону низали успјехе, па су од Подручне лиге стигли до Регионалне лиге, потом изборили пласман у Другу лигу Републике Српске, а већ наредним кораком обезбиједили и мјесто међу прволигашима.
Долазак Јагодића представља додатну потврду озбиљних амбиција Поткозарја, које жели да остави значајан траг у дебитантској сезони међу најбољим клубовима Републике Српске.
Занимљиво је да ће се наредне сезоне на прволигашким теренима састајати управо Козара и Поткозарје, па ће Јагодић имати прилику да се супротстави свом бившем клубу. Ти сусрети већ сада привлаче пажњу љубитеља фудбала, посебно имајући у виду ривалитет и близину два клуба.
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Очекује се да ће Поткозарје ускоро званично представити новог тренера и планове за предстојећу сезону у Првој лиги Републике Српске, пише "Микро мрежа".
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