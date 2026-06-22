Сутра претежно сунчано уз могућност пљускова на истоку и југу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно сунчано и веома топло, док се од средине дана на истоку и југу очекује промјенљива облачност, повремено уз слабу кишу или локалне пљускове.
Током послијеподнева краткотрајни пљускови могући су понегдје и на југозападу, док ће у већини крајева остати суво.
Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар, у Херцеговини умјерена до јака бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутарња температура износиће од 16 до 23, а максимална дневна од 28 до 33, на југу до 37 степени Целзијусових.
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас је сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Током дана дошло је до повећања облачности, а локално се очекује киша са грмљавином.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница 15, Соколац и Сребреница 23, Вишеград и Чемерно 25, Иван седло 26, Гацко и Мркоњић Град 28, Сарајево 30, Зворник, Дрвар, Тузла и Зеница 31, Билећа и Приједор 32, Бијељина 33, Бањалука, Добој, Требиње и Градачац 34, те Мостар 36 степени Целзијусових, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
08
16
00
15
53
15
31
15
31
Тренутно на програму