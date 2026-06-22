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Сутра претежно сунчано уз могућност пљускова на истоку и југу

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 15:10

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Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно сунчано и веома топло, док се од средине дана на истоку и југу очекује промјенљива облачност, повремено уз слабу кишу или локалне пљускове.

Током послијеподнева краткотрајни пљускови могући су понегд‌је и на југозападу, док ће у већини крајева остати суво.

Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар, у Херцеговини умјерена до јака бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура износиће од 16 до 23, а максимална дневна од 28 до 33, на југу до 37 степени Целзијусових.

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас је сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Током дана дошло је до повећања облачности, а локално се очекује киша са грмљавином.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница 15, Соколац и Сребреница 23, Вишеград и Чемерно 25, Иван седло 26, Гацко и Мркоњић Град 28, Сарајево 30, Зворник, Дрвар, Тузла и Зеница 31, Билећа и Приједор 32, Бијељина 33, Бањалука, Добој, Требиње и Градачац 34, те Мостар 36 степени Целзијусових, преноси Срна.

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