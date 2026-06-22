Олујно невријеме већ погодило дио Српске, ево гдје ће тек пљуштати

Аутор:АТВ редакција
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Данас се у Републици Српској очекује врло нестабилно вријеме уз локалну појаву јаких грмљавинских пљускова, који могу бити праћени градом и олујним ударима вјетра, упозоравају метеоролози.
Према информацијама странице „Вријеме у Републици Српској“, јачи грмљавински системи већ су захватили подручје регије Бирач, гдје је локално већ забиљежено невријеме. Први јачи развоји облачности уочени су на подручју Зворника и околине, док се нестабилности формирају и на ширем подручју Сарајевско-романијске регије и Подриња.
Иако су падавине локалног карактера и неће захватити сва мјеста истовремено, пљускови са грмљавином се током дана очекују и у осталим крајевима Републике Српске. Метеоролози упозоравају да су на појединим локацијама могуће временске непогоде.
До четвртка: Задржава се промјенљиво вријеме, умјерено топло, уз повремене пљускове.
Од четвртка: Очекује се постепена стабилизација временских прилика, праћена осјетнијим отопљењем.
Грађанима се савјетује опрез, посебно приликом боравка на отвореном или у саобраћају у зонама гдје се формирају јачи облачни системи.
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