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Олујно невријеме већ погодило дио Српске, ево гдје ће тек пљуштати

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 13:47

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Олујно невријеме већ погодило дио Српске, ево гдје ће тек пљуштати
Фото: ATV

Данас се у Републици Српској очекује врло нестабилно вријеме уз локалну појаву јаких грмљавинских пљускова, који могу бити праћени градом и олујним ударима вјетра, упозоравају метеоролози.

Према информацијама странице „Вријеме у Републици Српској“, јачи грмљавински системи већ су захватили подручје регије Бирач, гдје је локално већ забиљежено невријеме. Први јачи развоји облачности уочени су на подручју Зворника и околине, док се нестабилности формирају и на ширем подручју Сарајевско-романијске регије и Подриња.

Шта очекивати у наставку дана?

Иако су падавине локалног карактера и неће захватити сва мјеста истовремено, пљускови са грмљавином се током дана очекују и у осталим крајевима Републике Српске. Метеоролози упозоравају да су на појединим локацијама могуће временске непогоде.

Прогноза за наредне дане

До четвртка: Задржава се промјенљиво вријеме, умјерено топло, уз повремене пљускове.

Од четвртка: Очекује се постепена стабилизација временских прилика, праћена осјетнијим отопљењем.

Грађанима се савјетује опрез, посебно приликом боравка на отвореном или у саобраћају у зонама гдје се формирају јачи облачни системи.

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Тагови :

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Невријеме у Српској

дугорочна временска прогноза

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