Јефтиније гориво од поноћи у комшилуку: Ово су нове цијене

Аутор:АТВ редакција
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У Црној Гори ће од поноћи на снази бити нове цијене горива.
Еуросупер 98 ће коштати 1,63 евра и биће јефтинији седам центи, колико ће појефтинити и Еуросупер 95 па ће коштати 1,59 евра.
Дизел ће појефтинити 11 центи, па ће коштати 1,55 евра. Исто толико ће појефтинити лож уље, па ће коштати 1,48 евра.
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Сходно одредбама Уредбе о начину обрачуна максималних малопродајних цијена одређених врста нафтних деривата која је ступила на снагу 24. марта 2026. године, наредни обрачун ће се обавити 29. јуна 2026. године, а евентуално измијењене цијене нафтних деривата важиће од 30. јуна 2026. године.
(РТЦГ)
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