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Усвојен Правилник о поврату ПДВ-а на прву некретнину

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 13:07

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Управни одбор УИО
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Управни одбор Управе за индиректно опорезивање усвојио је, на данашњој сједници у Бањалуци, Правилник о примјени Закона о ПДВ-у који се односи на куповину прве некретнине.

Управни одбор УИО требало би да разматра и одлуке о утврђивању привремених коефицијената за расподјелу прихода и поравнањима између корисника.

У априлу прошле године усвојен је Закон о допунама Закона о порезу на додатну вриједност БиХ којим је предвиђен поврат ПДВ-а свим пунољетним грађанима БиХ за куповину прве некретнине.

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Тагови :

УИО БиХ

Право на поврат ПДВ-а

ПДВ

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