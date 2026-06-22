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Упозорење за грађане у бх. граду: Затворите прозоре и врата, ситуација је драматична

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 13:11

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Густ дим усљед пожара на депонији у Мостару.
Фото: Facebook/Screenshot/Hercegovački.ba

Управа за цивилну заштиту и ватрогасно друштво Херцеговачко-неретванског кантона је издала ванредну вијест за грађане због повећане појаве дима на подручју ЈП Депонија.

Како су навели, у околини је примјетна велика количина дима, а надлежни органи прате стање на терену, те се предузимају све потребне мјере.

На гашењу пожара активно раде ватрогасци и ваздушне снаге.

Такође су грађанима препоручили да избјегавају боравак на отвореном у случају да се налазе у непосредној близини објекта, те да обавезно држе затворене прозоре и врата и да прате оглашавање надлежних институција.

Јавност ће бити о свему обавијештена преко службених канала у случају да се ситуација погорша.

(Радио Сарајево)

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Тагови :

Мостар

пожар

Депонија

Ватрогасци

ватра

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