Упозорење за грађане у бх. граду: Затворите прозоре и врата, ситуација је драматична

Аутор:АТВ редакција
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Управа за цивилну заштиту и ватрогасно друштво Херцеговачко-неретванског кантона је издала ванредну вијест за грађане због повећане појаве дима на подручју ЈП Депонија.
Како су навели, у околини је примјетна велика количина дима, а надлежни органи прате стање на терену, те се предузимају све потребне мјере.
На гашењу пожара активно раде ватрогасци и ваздушне снаге.
Такође су грађанима препоручили да избјегавају боравак на отвореном у случају да се налазе у непосредној близини објекта, те да обавезно држе затворене прозоре и врата и да прате оглашавање надлежних институција.
Јавност ће бити о свему обавијештена преко службених канала у случају да се ситуација погорша.
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