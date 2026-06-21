Добој први обезбиједио посао за потомке погинулих бораца

Аутор:Лана Остојић
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Добој je конкретно одговориo на иницијативу институција да се ријеши питање запошљавања дјеце погинулих бораца. Међу њима су Весна и Биљана, којима, кажу, то доноси осјећај сигурности и признање да жртве њихових породица нису заборављене.
"Значи да коначно психички можемо одахнути, да можемо неку сигурност иоле да имамо", рекла је Весна Поповић, кћерка погинулог борца.
"За мене представљати нешто велико, неко стало рјешење. Желим да радим и да то буде неки посао који ће бити сигуран", рекла је Биљана Јеринић, кћерка погинулог борца.
Ово је тек први корак. Надлежни кажу да је ријеч о дугу према породицама које су поднијеле највећу жртву у стварању Републике Српске.
"Радује ме да смо данас и то питање ријешили и сигуран сам да шаљемо поруку да сви ако се укључимо можемо ово ријешити. На позиву у РС је било преко 500 дјеце погинулих бораца, али ако смо као друштво одговорни и ако имамо добре намјере, што показујемо у Добоју, можемо све те проблеме ријешити", рекла је Борис Јеринић, градоначелник Добоја.
Да би циљ био остварен, неопходно је укључивање и других локалних заједница. Влада Републике Српске позвала је градове и општине да отварају радна мјеста за потомке погинулих бораца и да активно учествују у реализацији програма који је покренут на нивоу Републике.
"Ово треба да покаже другим локалним заједницама, јавним установама, јавним предузећима и свим другим привредним субјектима у Републици Српској – да поступе на овакав начин, да нам помогну да ово питање ријешимо. Да помогну дјеци погинулих бораца, да помогну Републици Српској", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
"Урадићемо то великом брзином и као што сам рекао даћемо динамику, не само локалним заједницама, него јавним предузећима, установама и сви опи има да се укључе. Ријешићемо ових 500 дјеце погинулих бораца који су се пријавили на овај јавни конкурс", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Подршку иницијативи дао је и предсједник СНСД-а Милорад Додик. Поручује да брига о борачким категоријама остаје један од приоритета институција и да је намјера да ниједно дијете погинулог борца које тражи запослење не остане без прилике за рад.
"Желим да нагласим да је десетине дјеце погинулих бораца већ запослено. ово су дјеца која желе да раде и они су се пријавили и ми сматрамо када се ових 500 дјеце запосли да смо ово питање ставили као ријешено питање", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Надлежни најављују да ће процес бити настављен све док не буде реализован циљ – запошљавање 500 потомака погинулих бораца широм Републике Српске.
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