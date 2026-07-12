„Диносаурус“ се отео контроли: Улетио у публику

Аутор:АТВ редакција
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Снимак са надзорне камере са представе на стадиону Кањурухан у Индонезији постао је виралан након што се маскота диносауруса неочекивано удаљила са бине и кренула ка публици.
Овај тренутак је накратко изазвао панику међу посетиоцима који су стајали иза заштитне ограде.
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