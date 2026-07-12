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„Диносаурус“ се отео контроли: Улетио у публику

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 11:31

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Диносаурурс Индонезија
Фото: Telegram/ Sputnik Srbija

Снимак са надзорне камере са представе на стадиону Кањурухан у Индонезији постао је виралан након што се маскота диносауруса неочекивано удаљила са бине и кренула ка публици.

Овај тренутак је накратко изазвао панику међу посетиоцима који су стајали иза заштитне ограде.

(спутник србија)

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Тагови :

диносаурус

Индонезија

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