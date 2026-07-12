Хорор у Црној Гори: Британки пропелер глисера захватио ноге! Ужас код Плаве шпиље!

Аутор:АТВ редакција
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Британку је, док је пливала у једној од мањих морских пећина које се налазе у близини Плаве шпиље, захватио и тешко повриједио по обје ноге пропелер глисера регистарске ознаке 192 КТ, који је претходно ову Британку и још неколицину туриста довео у посјету овој пећини.
Скипер глисера Ж. М. наводно се, видјевши да га струја и талас носе према зиду пећине, успаничио и укључио мотор у тренутку када је Британка пливала у води близу задњег дијела глисера, при чему је пропелер захватио туристкињине ноге.
Повријеђену Британку одмах су извукли из мора на глисер, који се упутио према марини Портонови у Кумбору, гдје је туристкиња предата екипи Хитне медицинске помоћи из Херцег Новог и одведена на даље лијечење.
Херцегновска полиција води истрагу овог инцидента, односно прикупља све податке који ће надлежном тужиоцу бити основа да одлучи хоће ли скипера Ж. М. гонити прекршајно или кривично.
Полиција је привремено заплијенила глисер 192 КТ, који, према незваничним информацијама, припада извјесном предузетнику Симовићу из Котора, који се бави пружањем такси-боат и излетничких тура глисерима у Боки.
Инспекције Министарства поморства наводно су Симовићу овог љета, због разних прекршаја Закона о сигурности пловидбе евидентираних приликом контрола његовог пловила на мору, већ изрекле више новчаних казни у износу од близу 40.000 евра.
Министарство поморства је недавно донијело нови Правилник о начину на који треба да функционише систем пловидбе у Боки, којим је, између осталог, забрањен улаз у Плаву шпиљу пловилима на моторни погон, управо због ризика да се догоди несрећа каква се јуче десила у луштичком приобаљу – да пропелер повриједи неког од купача који пливају у шпиљи.
То, међутим, није спријечило несавјесне предузетнике који туристима пружају услуге глисерских излетничких тура да и даље повремено улазе глисерима у Плаву шпиљу или да туристе на тим пловилима уводе у неку од мањих и визуелно мање атрактивних сличних морских пећина у близини Плаве шпиље.
Полиција и Министарство поморства се до сада још нису званично огласили поводом јучерашњег озбиљног инцидента и тешког повређивања британске туристкиње од стране скипера једног од которских предузетника – глисериста, како их називају у Боки, преноси Курир
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