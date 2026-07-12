Њујорк: Погледајте покретну мултимедијалну изложбу са документованим чињеницама о страдању Срба

Аутор:АТВ редакција
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По први пут у историји у Сједињених Америчких Држава, прича о страдању српског народа представља се кроз велику међународну мултимедијалну кампању у самом срцу Њујорка.
Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић истиче да ова кампања представља најзначајнији међународни искорак Меморијалног центра Републике Српске од његовог оснивања.
„Свијет познаје велика имена српског народа и њихов допринос науци, култури и спорту. Наш циљ је да међународној јавности представимо и онај дио наше историје који је недовољно познат , страдање српског народа", поручио је Бојић.
Бојић поручује да су дошли са документованим чињеницама, историјским изворима и свједочанствима како би дали глас српским жртвама, те је изразио вјеровање да свака жртва, без обзира на националност, заслужује истину, достојанство и памћење.
Мисија Меморијалног центра Републике Српске посвећена је томе да културу памћења изведе из локалних оквира и учини је дијелом свјетског дијалога о страдању цивила, људским правима и очувању историјског памћења, поручио је Бојић.
"Зато покрећемо свјетску кампању „Learn About Serbian Suffering“ са намјером да документоване чињенице о страдању српског народа постану доступне међународној јавности. Уз подршку институција Републике Српске и српске дијаспоре широм свијета наставићемо да развијамо ову иницијативу и представљамо је у другим свјетским центрима“, поручио је Бојић.
Бојић се уједно захвалио Влади Републике Српске, Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске, Представништву Републике Српске у Сједињеним Америчким Државама, представницима српске дијаспоре, као и господину Александру Саши Јовичићу, који су пружили значајну подршку реализацији ове међународне кампање.
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