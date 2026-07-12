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КОЛАПС na ГП Ситница–Зупци: Километарске колоне из правца Црне Горе према БиХ

Аутор:

Бојан Носовић
12.07.2026 11:47

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КОЛАПС НА ГП Ситница–Зупци: Километарске колоне из правца Црне Горе према БиХ
Фото: ATV

На граничном прелазу Ситница–Зупци, између Црне Горе и Босне и Херцеговине, данас су забиљежене огромне гужве и вишекилометарске колоне возила, посебно из правца Црне Горе према Босни и Херцеговини.

Према АТВ-овим фотографијама с лица мјеста, колона се протеже километрима, а саобраћај се одвија веома успорено. Возачи на прелазак границе чекају знатно дуже него уобичајено.

Колапс на ГП Ситница-Зупци
Колапс на ГП Ситница-Зупци

Један од разлога појачаног саобраћаја су празници у Црној Гори, због којих је велики број грађана кренуо према Требињу и Херцеговини на једнодневни излет и куповину. Истовремено, додатне гужве стварају и бројни туристи који се након одмора враћају са црногорског приморја.

Возачима се савјетује стрпљење и опрез, као и да прије поласка провјере стање на граничним прелазима и планирају путовање у складу с очекиваним задржавањима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ситница-Зупци

Гранични прелаз

Стање на граничним прелазима

Црна Гора

Босна и Херцеговина

колапс

гужве на граници

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