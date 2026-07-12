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Промјенљиво вријеме данас уз повремене пљускове

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 09:25

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Промјенљиво вријеме данас уз повремене пљускове
Фото: Envato/bilanol/lukjonis

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно уз повремену кишу и пљускове, док се на сјеверу очекује суво вријеме.

У првом дијелу дана биће облачније, уз повремену кишу и пљускове, а на југу се очекују пролазно јачи пљускови са грмљавином, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

По подне доћи ће до смањења облачности на сјеверу и биће све сунчаније, док ће у осталим крајевима остати промјенљиво са повременом кишом и пљусковима са грмљавином.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, а на југу умјерена, увече и јака бура.

Дневна температура ваздуха биће од 26 до 32, а у вишим предјелима од 21 степен Целзијусов.

Температура ваздуха у 8.00 часова: Соколац 12, Гацко, Хан Пијесак и Чемерно 14, Кнежево и Рудо 15, Вишеград 16, Фоча, Дринић, Шипово, Мркоњић Град, Сарајево и Ливно 17, Билећа, Мраковица и Сребреница 18, Рибник, Тузла и Зеница 19, Бијељина, Требиње, Нови Град и Сански Мост 20, Бањалука, Мостар и Неум 21, Добој, Приједор и Србац 22 степена Целзијусова.

У протекла 24 часа у Дринићу је пало 28 литара кише по метру квадратном, у Шипову 19, а у Рибнику 18, преноси Срна

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