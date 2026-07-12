„Не смијеш да пољубиш бебу“: Бака се побунила против правила

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Једна бака је покренула жестоку дебату на интернету након што се пожалила на, како каже, претеране мјере које предузимају „претерано заштитнички настројени“ родитељи данас.
Консултанткиња за родитеље, Ренди Крофорд, покренула је дебату објавом у којој је изразила своје запрепашћење због, како каже, „запањујућих“ правила која постављају данашње мајке и очеви.
„Број правила у овом новом родитељском приручнику је једноставно невјероватан за генерацију X попут мене. Ко говори овим младим родитељима да баки треба толико дозвола да би уопште била у близини свог унучета“, питала је Крофорд у видеу који је изазвао лавину коментара.
Крофорд тврди да је неколико њених пријатељица, које су жељно жељеле да постану баке, морало да прође кроз прави протокол прије него што су упознале своје унуке.
„Морате све ово да испуните прије него што вам уопште дозволе да се приближите беби“, жалила се, наводећи услове као што су вакцинација против тетануса, дифтерије и великог кашља (Тдап) и грипа, карантин неколико дана након путовања и пресвлачење прије контакта са дјететом.
Иако Крофорд сматра да су таква правила претерана, лекари истичу да вакцинација чланова породице може бити једна од најважнијих мјера за заштиту новорођенчета.
„Пошто се имуни систем новорођенчади још увијек развија, они не могу да приме већину вакцина док не напуне неколико мјесеци. Зато су родитељи, баке и деке и други блиски неговатељи прва линија одбране од озбиљних болести“, рекао је др Џонатан Грајн, директор болничке епидемиологије у медицинском центру Седарс-Синај.
Тдап вакцина штити од великог кашља, болести која може бити веома опасна, па чак и фатална за одојчад, а препоручује се бустер вакцинација сваких десет година. Поред тога, бебе млађе од шест мјесеци су посебно подложне компликацијама од грипа, због чега љекари препоручују да се и блиски посјетиоци вакцинишу против њега.
Али Крофорд није само критиковала вакцинацију. „Када коначно пребродите све препреке, морате позвати и убјерити се да су мама и беба уопште спремне за ваш долазак. Немојте се само појавити“, рекла је, помало иронично.
Многи су одговорили да је објављивање доласка једноставно знак поштовања према родитељима који се тек навикавају на живот са новорођенчетом.
Такође ју је узнемирило то што неки родитељи захтјевају од чланова породице да питају прије него што држе дјете. „А када коначно стигнете, није вам дозвољено да пољубите бебу. Немојте је љубити или ће то бити прави породични рат“, рекла је.
Свијет
Годинама је кришом убијала бебе, а једна биљешка леди крв: Ја сам зло...
Али љекари готово једногласно препоручују да се новорођенчад не љубе јер њихов неразвијени имуни систем тешко подноси инфекције, укључујући вирус херпес симплекса (HSV).
Један корисник је поделио своје искуство: „Приближавам се 30-им и добијам херпес на усни сваки пут када сам болестан или под стресом јер је неко мислио да је добра идеја да ме пољуби када сам био беба.“
Крофорд је потом коментарисала правило да се фотографије дјеце не смију објављивати на друштвеним мрежама без дозволе родитеља. „И шта год да радите, немојте фотографисати бебу и објављивати је на мрежи“, рекла је иронично.
Стручњаци, међутим, упозоравају да објављивање фотографија дјеце може повећати ризик од злоупотребе њихових података и фотографија на мрежи.
„Да ли мислимо да је ово паметно родитељство или су сви полудјели?“, закључила је Крофорд.
Судећи по коментарима, већина гледалаца сматра да је отишла предалеко, а многи су довели у питање њене квалификације као саветника за родитеље.
„Оно што сам управо чуо је: моја удобност је важнија од здравља и безбједности мог новорођеног унука“, написао је један корисник.
@randicrawfordcoaching
Is all this baby clearance, smart parenting or have new parents lost their minds? ♬ original sound - Randi/ Parenting Coach
„Није ништа другачије од ауто-седишта, која су данас много безбједнија него раније. Када знате боље, боље радите“, додао је други.
Једна педијатријска медицинска сестра је такође бранила ова правила. „Редовно савјетујем родитеље да поставе управо те границе. Надам се да ће их се придржавати“, написала је.
Неки коментатори су били још директнији. „Гледали смо како сте васпитавали своју децу и рекли: 'Боже, морамо да урадимо управо супротно'.“
„Бити бака или деда вам не даје аутоматски право да доносите одлуке о свом дјетету“, рекао је други корисник.
Можда је посљедњи коментар најбоље сумирао цијелу дискусију: „Моја мајка је веома слична теби. Нисам разговарао са њом пет година.“
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
20 ч0
Занимљивости
22 ч0
Занимљивости
1 д0
Најновије
13
03
13
02
12
51
12
40
12
32
Тренутно на програму