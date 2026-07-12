Пуховац: Очекује нас веома успјешна туристичка сезона

Аутор:АТВ редакција
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Републику Српску, према првим показатељима и интересовању гостију, очекује веома успјешна љетна туристичка сезона, изјавио је Срни министар трговине и туризма Српске Нед Пуховац.
Он је истакао да је посебно охрабрујуће што Јахорина већ неколико година биљежи континуиран раст броја посјетилаца током љетне сезоне и то захваљујући сталном развоју нових садржаја, што потврђује да домаће планине све више постају туристичке дестинације током цијеле године.
Пуховац је указао да велики број домаћих и страних гостију привлачи и богат календар културних, спортских и забавних манифестација.
"Од традиционалног `Љета на Врбасу` у Бањалуци, `ОК феста` на Тјентишту који половином јула окупља хиљаде посјетилаца из региона, до `Дринске авантуре` и препознатљивог рафтинга на Тари и Дрини у Фочи, Република Српска и ове године нуди разноврстан и квалитетан туристички садржај", навео је Пуховац.
Он је истакао да се позитивна очекивања за љетну сезону надовезују на одличне статистичке показатеље из првог дијела године, али и на резултате увођења Централног информационог система у угоститељству.
Подсјетио је да је овај систем омогућио електронску евиденцију гостију у реалном времену, бољи увид у смјештајне капацитете, ефикасније сузбијање сиве економије и унапређење фискалне дисциплине у туристичком сектору.
Он је навео да је, према подацима Републичког завода за статистику, у првих пет мјесеци ове године забиљежен раст туристичких долазака од готово пет одсто, док су ноћења повећана за осам одсто.
"Посебно радује раст ноћења страних гостију, као и чак 28,1 одсто више ноћења у планинским туристичким мјестима, што потврђује све већу атрактивност наших планинских центара и ван зимске сезоне", рекао је Пуховац.
Он је нагласио да су позитивни ефекти видљиви и кроз приходе од боравишне таксе.
"Укупни приходи у Републици Српској у првих шест мјесеци ове године износе 1.300.401 КМ, што у односу на исти период прошле године представља раст од 25,68 одсто. То је јасан показатељ да све већи број пружалаца услуга послује у законским оквирима и да мјере које смо предузели дају конкретне резултате", навео је Пуховац.
Он је истакао да је циљ Министарства трговине и туризма, заједно са надлежним инспекцијским органима, успостављање уређеног и транспарентног туристичког тржишта, а не репресија.
"Раст броја долазака и ноћења, већи приходи од боравишне таксе и успјешна примјена Централног информационог система показују да идемо у добром правцу. То нам даје основ да наставимо са улагањима у развој туристичке понуде, инфраструктуре и промоцију Српске као конкурентне и све атрактивније туристичке дестинације", рекао је Пуховац
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