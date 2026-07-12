МУП Српске : До сада око 1.000 грађана користило услугу електронског заказивања термина

Аутор:АТВ редакција
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На платформи МУП-а Републике Српске за електронско заказивање термина за подношење захтјева за издавање и преузимање личних докумената регистровано је око 1.000 корисника од 28. јуна, када је ова услуга омогућена и за личну карту, возачку дозволу, пријаву мјеста пребивалишта и продужење важења регистрације, речено је у МУП-у.
У том периоду заказано је око 950 термина за различите услуге МУП-а на локацији за издавање личних докумената.
Министарство је од краја јуна постепено, након тестне фазе, пуштало у рад ове услуге, тако да су оне од понедјељка, 6. јула, у функцији и на располагању грађанима Добоја, Бијељине, Требиња, Зворника, Приједора, Фоче, Мркоњић Града, Градишке, Пала, Лакташа, Прњавора, Дервенте, Модриче, Теслића, Источног Новог Сарајева и Бањалуке.
Термини за електронске услуге се могу заказати посредством званичне платформе МУП-а e-servisi-mup.vladars.rs у неколико корака, на исти начин као и за услуге заказивања термина за подношење захтјева за издавање и преузимање путне исправе.
Посебно корисно је да се посредством једног термина може заказати цијела породица.
Из МУП-а позивају грађане да користе ове услуге и тако планирају своје вријеме, те да се прије доласка на локацију за издавање личних докумената, посредством званичне интернет странице Министарства mup.vladars.rs, детаљно информишу о потребној документацији и уплатама за издавање одређеног личног документа.
Електронске услуге дио су континуиране опредијељености Министарства ка унапређењу и дигитализацији услуга да би се додатно олакшао приступ потребним документима и поједноставила комуникација између грађана и институција.
Из МУП-а су истакли да им је намјера да наставе са ширењем услуга с циљем једноставнијег, бржег и ефикаснијег пружања услуга, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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