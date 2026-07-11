Граорац: Важно да се истина о српским жртвама преноси широм свијета

Аутор:АТВ редакција
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Покретање међународне кампање о српском страдању у протеклим ратовима веома је важно, јер ће се истина о српским жртвама преносити широм свијета, изјавила је предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац.
"Камо среће да смо овакву прилику имали и прије 30 година јер нам се сасвим сигурно не би десило оно што смо проживљавали у непосредној прошлости, почев од тога да наше жртве нико не признаје, да се о њима нигдје не говори, па све до усвајања фамозне резолуције о Сребреници", рекла је Граорчева.
Она је оцијенила да је Меморијални центар Републике Српске покретањем ове међународне кампање у центру Њујорку учинио велику ствар и да ће се од данас па у будуће на другачији начин третирати све оно што се дешавало у протеклом рату.
"Данас имамо прилику да цијелом свијету покажемо да је на простору БиХ и читаве бивше Југославије страдало много Срба, да су они страдали само зато што су били Срби, да никоме нису сметали, да нису били освајачки народ и да нису починили све оне злочине о којима смо слушали у претходном периоду и за које су много часни борци одговарали пред Хашким трибуналом и Судом БиХ", рекла је Граорчева.
Она је изразила увјерење да је ово једна нова страница у писању историје о страдању српског народа и да ће се истина о српским жртвама преносити даље од Њујорка.
"Сви ће видјети да у Сребреници нису страдали само муслимани, већ да је на подручју читавог Подриња и БиХ страдао велики број српских бораца и цивила", навела је Граорчева у изјави коју је Меморијални центра прослиједио медијима.
Меморијални центар Републике Српске покренуо је у центру Њујорка међународну кампању "Упознајте српско страдање", којом се први први пут у историји у Сједињеним Државама представља прича о страдању српског народа од Другог свјетског рата до НАТО бомбардовања СР Југославије.
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