„Важно је да се у свијету чује истина о страдању Срба“

Аутор:Бранка Дакић
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Покретна мултимедијална изложба са документованим чињеницама о вјековном страдању српског народа прошла је улицама Менхетна, једног од најпрепознатљивијих и најпрометнијих урбаних центара свијета.
Свијет се тако упознао са геноцидом над Србима у НДХ, концентрационим логорима у којима су Срби мучени на најсвирепији начин, чињеницом да је НДХ била једина држава у окупираној Европи која је имала логоре за дјецу. Представљени су и документи, фотографије, забиљешке о страдању Срба током Одбрамбено-отаџбинског рата.
„Кампања обухвата више од једног вијека страдања српског народа, од масовних злочина и милионских људских губитака у Првом свјетском рату, преко геноцида почињеног у Другом свјетском рату до ратова у бившој Југославији у којима је убијено и нестало више од 50.000 Срба. На екранима су приказани подаци о страдању Срба у Републици Српској и БиХ. Представљене су чињенице о страдању Срба у Подрињу, Сарајеву“, рекао је директор Меморијалног центра Републике Српске, Денис Бојић.
Представљени су подаци о НАТО бомбардовању Србије, страдању Срба на Косову и Метохији, а посебан сегмент посвећен је страдању српске дјеце.
„Приказани су и мање познати подаци, као што је чињеница да је током геноцида над Србима у НДХ страдао 91 члан шире породице највећег српског и свјетског научника Николе Тесле. Путем кјуар кода сви могу приступити Меморијалном центру и упознати се са страдањем Срба“, рекао је Бојић.
Ово је најважнији корак ка томе да се истина о страдању Срба чује у свијету, порука је Срба који живе у Америци.
„Најбитније је да ово није крај, већ почетак дугорoчног процеса којим желимо да отворимо простор за чињенице, дијалог, истрајност за очување историјског памћења. Наша обавеза према жртвама није саmо да их се сјећамо, већ да њихове приче буду сачуване за будуће генерације и доступне свијету“, рекао је директор Организације „Срби за Трампа“, Александар Јовичић.
Ово није пролазна кампања, већ почетак дугорoчног процеса чији је циљ да се чује истина о страдању Срба. Историја Bалкана, Европе и свијета не може бити цјеловита, ако из ње изостану чињенице о страдању једног народа и то не смијемо дозволити, порука је из Меморијалног центра Српске.
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