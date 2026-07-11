Социјализација дјеце најбољи пројекат Српске

Аутор:Бојан Носовић
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Најбољи пројекат икада, тако учесници и надлежни описују пројекат Социјализације дјеце Републике Српске. И ове године су малишани у Бечиће стигли из свих крајева Српске. Одушевљење не крију.
„Мени је супер овдје имамо пуно активности има пуно дјеце и дружимо се“, казала нам је Ана Драгојевић из Бањалуке.
„Мени је овдје много лијепо и јесам први пут сам овдје у Бечићима и на мору без родитеља и много је лијепо, свиђа ми се друштво. Море је лијепо“, рекла је Катарина Јањић из Бијељине.
„Први ми је пут и стварно је дивно, неописив осјећај. Одлична атмосфера“, рекла је Јана Никчевић из Гацка.
Ту су и они који такву атмосферу стварају и ништа у овом пројекту не препуштају случају зато су резултати одлични каже стручно особље.
„Пројекат је сјајан, дјеца уживају, шире мрежу контаката, емпатије развијају“, поручила је васпитач из Гацка, Јелена Видојевић.
Многи малишани захваљујући овом пројекту први пут виде море, науче пливати, први пут се одвоје од родитеље, стекну знање и пријатеље за цијели живот. То је успјех, кажу надлежни.
„То је све некако спој и учења и емпатије и развоја самог детета у овим годинама када му је можда тај развој и најбитнији. Све то када ставимо на једну хрпу онда стварно и видимо зашто је тај пројекат најбољи. Зато се никада није доводила у питање будућност пројекта? Не никада се није догодило у питање“, рекао је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, Ален Шеранић.
„Да ли је лако организовати овај пројекат, наравно да није али када дођете овдје када видите осмијех ове дјеце, задовољство, њихову креативност и све остало онда засигурно нам то даје енергију да још више радимо још боље и ево дошли смо у ситуацију да једва чекамо пројекат. Јер је ово задовољство свих нас“, рекао је директор Фонда за дјечију заштиту Републике Српске, Недељко Јовић.
Пројекат социјализације дјеце Републике Српске реализује се 24 године, до сада је кроз њега прошло више од 34.000 малишани. Тренутно је у Бечићима пета овогодишња смјена, 133 дјеце од око 1700 колико ће их проћи ове године. За госте су малишани данас припремили пригодан програм.
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