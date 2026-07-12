Јевтић: Срби у ланцу Трампове заштите хришћана

Аутор:АТВ редакција
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Професор Мирољуб Јевтић сматра да је борба за права Срба на Космету и у БиХ постала карика у ланцу заштите хришћана америчког предсједника Доналда Трампа, након што је његов савјетник за духовна питања пастор Марк Бернс братуначке и косметске страдалнике означио жртвама.
Он је указао да је Трамп посебан нагласак ставио на борбу за очување хришћанства, те да је у том смислу лани потписао извршну уредбу "Искорјењивање антихришћанске пристрасности".
"Тиме је формирана радна група чији је задатак да истражи случајеве дискриминације хришћана у федералним институцијама, а један од главних иницијатора за доношење ових одлука је пастор Бернс", рекао је Јевтић, који је уредник часописа "Политикологија религије".
Подсјетио је да је Бернс са Његовом светости патријархом српским Порфиријем присуствовао 4. јула помену у Братунцу за убијених 3.267 Срба из средњег Подриња и Бирча од 1992. до 1995. године.
"Затим су скупа обишли Пећку патријаршију, Дечане и Грачаницу. Бернс је братуначке и косовске страдалнике означио као жртве", рекао је Јевтић.
Навео је да је његова читава каријера грађена на теми џихада из које се као научна дисциплина родила наука "Политикологија религије".
"Моје проучавање џихада се сводило на упозорење да СДА Алије Изетбеговића и Ријасет исламске заједнице припремају рат за разбијање СФРЈ и да су они одговорни", навео је Јевтић, који посљедњих година обавља дужност амбасадора Србије у Конгу.
Он је нагласио да је организовани злочиначки подухват постојао, али да га није начинила Србија, него муслимани.
Јевтић је навео да посљедњи број часописа "Политикологија религије" може да послужи за ревизију хашког процеса, гдје би дошло до преиначења пресуде.
"Удружени злочиначки подухват је постојао, али њега су организовали СДА и руководство Ријасета, а не Срби и /Слободан/ Милошевић. Према томе, Милошевића, /Ратка/ Младића и /Радована/ Караџића треба рехабилитовати, а у затвор послати тадашњи врх СДА и Ријасета", рекао је Јевтић у интервјуу за "Политику".
На питање да ли је његова идеја остварива, Јевтић је навео да је то, прије свега, ствар процедуре, тачније, Статута Хашког трибунала.
"Ако се докаже да је полазна основа била погрешна, онда је, ваљда, логично да се може исправити. Не видим смисао суда који, ако добије доказе да претпостављени убица није крив, неће ослободити невиног. Сигуран сам да је то уз помоћ добронамерних и пријатеља могуће", рекао је Јевтић, преноси Срна
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