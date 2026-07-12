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Тајфун "Бави" погодио Источну Кину

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 09:44

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Огромни таласи ударају о обалу уочи тајфуна Бави у Венлингу, у источној кинеској провинцији Џеђанг, у петак, 10. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Chinatopix Via AP

Тајфун "Бави", најснажнија олуја која је ове године погодила копнени дио Кине, донио је обилне падавине на источну обалу и снажним вјетровима погодио густо насељене градове.

"Бави" је ослабио на ниво тропске олује док се кретао ка унутрашњости, али су метеоролози упозорили да би количина воде у облацима наредних дана могла донијети дуготрајне и распрострањене падавине широм источне и сјеверне Кине.

Прије доласка тајфуна евакуисана су готово два милиона људи, углавном у провинцији Џеђанг, једном од привредних и технолошких центара Кине.

"Бави" је први пут погодио приобални град Јухуан у провинцији Џеђанг јуче у 17.20 часова, а затим је око поноћи поново стигао на копно у Јуећингу, који припада граду Венџоу.

Кинеска државна телевизија јавила је да је у Јуећингу оборено више од 1.300 стабала, од којих је 700 потпуно ишчупано из коријена. Најдубље поплаве достизале су више од 20 центиметара.

Засад нема података о евентуалним жртвама, а процјена материјалне штете биће могућа након потпуног проласка невремена, преноси телевизија, преноси Срна

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Тагови :

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