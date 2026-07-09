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Годинама је кришом убијала бебе, а једна биљешка леди крв: Ја сам зло...

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 10:28

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Жена узима бебу из кољевке.
Фото: Pexels/RDNE Stock project

Један од најпотреснијих случајева у историји британског здравства потпуно је шокирао свјетску јавност када је Луси Летби, медицинска сестра која је годинама важила за примјерну и посвећену радницу, проглашена кривом за монструозна убиства новорођених беба.

Истрага је трајала годинама, а током претреса њеног стана пронађена је руком исписана биљешка са реченицама које леде крв у жилама.

Мистериозне смрти близанаца узнемириле болницу

Током 2015. и 2016. године у болници у Честеру, на сјеверозападу Енглеске, забиљежен је застрашујући скок смртности на одјељењу неонатологије. Љекари су у почетку трагедије приписивали природним узроцима и компликацијама, али је статистика била немилосрдна за двије године преминуло је чак 17 новорођенчади, док је у претходном периоду тај број износио свега пет. Тада се у све укључила полиција.

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Једна од мајки, која је родила близанце, испричала је да је затекла сестру Луси како држи њеног сина из чијих је уста текла крв. Сестра ју је хладно увјеравала да је то само огреботина од сонде за храњење, али беба је преминула неколико минута касније. Након инсистирања очајних родитеља, коцкице су почеле да се склапају: велики број преминуле или тешко угрожене дјеце био је искључиво под његом Луси Летби.

Осуђена на 15 доживотних казни затвора

Суд је ван сваке сумње утврдио да је Луси Летби крива за убиство седам новорођених беба и покушај убиства још седам, због чега јој је изречено чак 15 доживотних казни затвора, без икакве могућности условног отпуста.

Тужилаштво је разоткрило њене монструозне методе:

Бебама је помоћу шприца убризгавала ваздух директно у вене и стомак.

Предозирала је новорођенчад инсулином или им је насилно убризгавала превелике количине млијека, изазивајући нагло отказ органа.

Колеге су испричале да је временом постала повучена, мрачна и да је инсистирала на ноћним смјенама када је на одјељењу најмање људи. Један љекар се присјетио како је за бебу која је имала добре шансе да преживи Луси хладно добацила: "Мислим да одавде неће изаћи живо". Дјете је убрзо након тога издахнуло.

"Ја сам зло. Ја сам то урадила"

Највећи шок за истражитеље услиједио је претресом њеног дома. На радном столу пронађен је зелени самољепљиви папирић исписан ситним рукописом, који је постао кључни доказ чистог садизма.

"Ја сам зло. Ја сам то урадила. Мрзила сам их. Намјерно сам их убила јер нисам довољно добра", гласио је текст језиве поруке.

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Њени пријатељи, комшије и управа болнице дуго нису могли да повјерују у ове оптужбе. Луси је дипломирала 2011. године, њен професионални досије био је без иједне мрље, а чак је активно учествовала у хуманитарним акцијама за прикупљање новца за обољелу дјецу, што овој страшној причи даје још мрачнији контекст, преноси Лепа и срећна.

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Тагови :

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Убиство

убијена беба

Црна хроника свијет

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