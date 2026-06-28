Вишечасовна чекања на граници са Хрватском и Црном Гором

Аутор:АТВ редакција
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Дуге колоне возила чекају на граничним прелазима са Хрватском и Црном Гором, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Вишечасовна чекања су на излазу из БиХ према Хрватској на прелазима Костајница, Нови Град, Козарска Дубица, Изачић и Велика Кладуша.
У колони се чека и на улазу у Хрватску на прелазима Градишка-Горњи Варош, Брод, Шамац, Орашје и Свилај.
На граничном прелазу Делеуша појачан је саобраћај на излазу према Црној Гори.
Саобраћај је појачан је и на прелазу Градина на улазу и излазу из БиХ према Хрватској.
На осталим граничним прелазима задржавања путничких возила, за сада, нису дужа од 30 минута.
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