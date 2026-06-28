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Вишечасовна чекања на граници са Хрватском и Црном Гором

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 18:19

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Гранични прелаз Нови Град
Фото: AMSRS

Дуге колоне возила чекају на граничним прелазима са Хрватском и Црном Гором, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Вишечасовна чекања су на излазу из БиХ према Хрватској на прелазима Костајница, Нови Град, Козарска Дубица, Изачић и Велика Кладуша.

У колони се чека и на улазу у Хрватску на прелазима Градишка-Горњи Варош, Брод, Шамац, Орашје и Свилај.

На граничном прелазу Делеуша појачан је саобраћај на излазу према Црној Гори.

Саобраћај је појачан је и на прелазу Градина на улазу и излазу из БиХ према Хрватској.

На осталим граничним прелазима задржавања путничких возила, за сада, нису дужа од 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Стање на граничним прелазима

ГП Нови Град

Хрватска

Црна Гора

гужве на граници

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