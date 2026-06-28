Како високе температуре утичу на здравње срца и организма: Ово су препоруке крадиолога

Аутор:Милица Јагодић
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Доласком тропског таласа и високих температура љекари упозоравају да екстремна врућина може озбиљно угрозити здравље, посебно код особа са кардиоваскуларним обољењима, старијих грађана и хроничних болесника. Истовремено, појачано знојење доводи до губитка течности и електролита, што може изазвати дехидратацију.
"За све кардиоваскуларне болеснике и болеснике са аритмијама важно је избјегавати намирнице којима је простим ријечником речено вишак соли, а то је натријум. Знамо да сигурно није паметно на оваквом времену да се једе јагњетина и слични деликатеси јер је препуно соли" рекла је Тамара Ковачевић, начелник кардиологије на УКЦ Републике Српске.
Чак и у намирницама за које бисмо рекли да су љетне и лагане крије се вишак натријума. Различите врсте спортских пића која се могу пронаћи на сваком ћошку садрже поприличну количину соли, као и конзервирана туна и сладолед, појашњава кардиолог.
"Већина сладоледа који имају укус карамела и чоколаде имају конзерванс који садржи тај укус и то је поново натријум, простим ријечима со која подиже крви притисак, вишак може да направи не само подизање крвног притиска него да испровоцира и аритмије. Ми савјетујемо нашим хроничним пацијентима, кардиоваскуларним који имају срчану слабост кад се плаше вишка-мањка течности, прост тест је вага. Какви сте са тјелесном тежином ујутру, увече и сљедеће јуто. Кад примјетите да се омршавили, то није никакво мршављење то је дехидрација", каже Ковачевић.
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Како каже, од једног пића или коктела сигурно да нам се неће ништа догодити. Свакако је пожељно алкохол дозирати водом јер пића попут пива појачавају измокравање односно појачано лучење течности које се не осјети. Такође, важно је и приликом уласка у хладну воду тијело прилагодити температурним промјенама.
"За оне са хроничним кардиоваскуларним болестима апсолутно је забрањено нагло улазити у воду. То објашњавам поготово за пацијенте који имају бајпас, који имају уграђене стентове. Те драстичне промјене температуре могу довести до грча крвних жила, испровоцирати инфаркт и изненадну срчану смрт. И они људи који у контексту здравља улазе у изузетно хладну воду постоје начини припрема", поручује кардиолог.
Хладнија вода у поређењу са врелим тушевима јесте повољнија. Посебно се препоручује хладни туш по доњим екстремитетима на крају дана јер доводи до скупљања крвих судова и помаже код отока, поручује Ковачевић.
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