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Метеоролози упозоравају: У Српској ће бити још топлије, ево када се очекује преко 40!

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 10:44

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Врућине
Фото: Pixabay/geralt

Сунчано и вруће биће и данас у Републици Српској и ФБиХ, уз максималну температуру ваздуха до 39 степени Целзијусових.

У другом дијелу дана од југозапада ка истоку и југу услиједиће слабије наоблачење, али ће се задржати углавном суво вријеме.

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Јутарња температура ваздуха од 17 до 21, на југу до 25, у вишим предјелима од 14, а дневна од 34 до 39, у вишим предјелима од 29 степени Целзијусових.

"Почетком сљедеће седмице, конкретно сутра и прекосутра очекују се високе температуре које ће досезати до чак 42 степена", навела је метеоролог Милица Ђорђевић за РТРС.

Савјетује се смањење физичких активности и избјегавање излагања сунцу

Очекивана биометеоролошка ситуација ће неповољно утицати на већину хронично обољелих и осјетљивих особа.

Савјетује се опрез, придржавање савјета љекара, смањење физичких активности и избјегавање излагања сунцу у периоду од 11 до 16 часова.

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Температура

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