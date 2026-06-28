Метеоролози упозоравају: У Српској ће бити још топлије, ево када се очекује преко 40!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сунчано и вруће биће и данас у Републици Српској и ФБиХ, уз максималну температуру ваздуха до 39 степени Целзијусових.
У другом дијелу дана од југозапада ка истоку и југу услиједиће слабије наоблачење, али ће се задржати углавном суво вријеме.
Друштво
Не излазите ако нема потребе; Топлотни талас у Српској, најављена веома висока температура
Јутарња температура ваздуха од 17 до 21, на југу до 25, у вишим предјелима од 14, а дневна од 34 до 39, у вишим предјелима од 29 степени Целзијусових.
"Почетком сљедеће седмице, конкретно сутра и прекосутра очекују се високе температуре које ће досезати до чак 42 степена", навела је метеоролог Милица Ђорђевић за РТРС.
Савјетује се смањење физичких активности и избјегавање излагања сунцу
Очекивана биометеоролошка ситуација ће неповољно утицати на већину хронично обољелих и осјетљивих особа.
Савјетује се опрез, придржавање савјета љекара, смањење физичких активности и избјегавање излагања сунцу у периоду од 11 до 16 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
20 ч0
Свијет
21 ч0
Тенис
21 ч0
Занимљивости
1 д0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
13
14
13
12
12
53
12
53
12
40
Тренутно на програму