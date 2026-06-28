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Додик: Српски народ може бити задовољан са опремљеношћу и борбеном готовошћу Војске Србије

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 11:35

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Додик: Српски народ може бити задовољан са опремљеношћу и борбеном готовошћу Војске Србије
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Српски народ може бити задовољан са опремљеношћу и борбеном готовошћу Војске Србије, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик након приказа нових модернизованих средстава и система Војске Србије на војном аеродрому "Пуковник пилот Миленко Павловић" у Батајници.

"Данас је ово озбиљна не само регионална војна сила, једна је од најјачих одбрамбених сила која се може упоредити са другим земљама", рекао је Додик.

Додик Вучић

Србија

Вучић и Додик на приказу модерних средстава и система Војске Србије у Батајници

Он је истакао да треба имати у виду да је потребно више, али да је у посљедње вријеме импресивно подигнута способност Војска, која је прије 10, 15 година била у веома запуштеном стању.

Додик је навео да је веома задовољан оним што је ту научио и видио, те је честитао предсједнику Србије Александру Вучићу, начелнику Генералштаба, свим војницима и официрима.

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Тагови :

Милорад Додик

Војска Србије

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