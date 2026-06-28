Додик: Српски народ може бити задовољан са опремљеношћу и борбеном готовошћу Војске Србије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српски народ може бити задовољан са опремљеношћу и борбеном готовошћу Војске Србије, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик након приказа нових модернизованих средстава и система Војске Србије на војном аеродрому "Пуковник пилот Миленко Павловић" у Батајници.
"Данас је ово озбиљна не само регионална војна сила, једна је од најјачих одбрамбених сила која се може упоредити са другим земљама", рекао је Додик.
Србија
Вучић и Додик на приказу модерних средстава и система Војске Србије у Батајници
Он је истакао да треба имати у виду да је потребно више, али да је у посљедње вријеме импресивно подигнута способност Војска, која је прије 10, 15 година била у веома запуштеном стању.
Додик је навео да је веома задовољан оним што је ту научио и видио, те је честитао предсједнику Србије Александру Вучићу, начелнику Генералштаба, свим војницима и официрима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Србија
2 ч3
Србија
4 ч0
Србија
18 ч0
Најновије
13
14
13
12
12
53
12
53
12
40
Тренутно на програму