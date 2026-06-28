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Вучић и Додик на приказу модерних средстава и система Војске Србије у Батајници

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 10:35

Коментари:

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Вучић и Додик на приказу модерних средстава и система Војске Србије у Батајници
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Предсједник Србије Александар Вучић и предсједник Милорад Додик присуствују приказу нових модернизованих средстава и система Војске Србије на војном аеродрому "Пуковник пилот Миленко Павловић" у Батајници.

Војска Србије приказује савремена средства и системе Ратног ваздухопловства и противваздушне одбране /РВ и ПВО/, као и дио средстава Копнене војске.

Војска Србије
Војска Србије

"Много сам срећан што први пут показујемо ракете и навођене бомбе", рекао је Вучић.

Војска Србије
Војска Србије

Овом приликом су представници Војске детаљно упознали Вучића и Додика о оружју и авионима којима располажу, а од којих ће данас поједини бити показани и на вјежби на полигону "Пасуљанске ливаде".

Војска Србије
Војска Србије

На питање какве реакције очекује послије овог приказа, Вучић је рекао да се припремају да брани своју земљу.

Војска Србије
Војска Србије

Приказу присуствује и предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Након приказа у Батајници предвиђено је гађање из најмодернијих средстава и система Војске Србије, које ће бити одржано у 12.00 часова на војном полигону "Пасуљанске ливаде" код Параћина, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Војска Србије

Коментари (3)

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