Вучић и Додик на приказу модерних средстава и система Војске Србије у Батајници

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић и предсједник Милорад Додик присуствују приказу нових модернизованих средстава и система Војске Србије на војном аеродрому "Пуковник пилот Миленко Павловић" у Батајници.
Војска Србије приказује савремена средства и системе Ратног ваздухопловства и противваздушне одбране /РВ и ПВО/, као и дио средстава Копнене војске.
"Много сам срећан што први пут показујемо ракете и навођене бомбе", рекао је Вучић.
Овом приликом су представници Војске детаљно упознали Вучића и Додика о оружју и авионима којима располажу, а од којих ће данас поједини бити показани и на вјежби на полигону "Пасуљанске ливаде".
На питање какве реакције очекује послије овог приказа, Вучић је рекао да се припремају да брани своју земљу.
Приказу присуствује и предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Након приказа у Батајници предвиђено је гађање из најмодернијих средстава и система Војске Србије, које ће бити одржано у 12.00 часова на војном полигону "Пасуљанске ливаде" код Параћина, преноси Срна.
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