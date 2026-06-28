Драма у Гучи: Цурио амонијак из хладњаче, МУП послао хитно упозорење грађанима

Аутор:АТВ редакција
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Ноћас око 50 минута послије поноћи у Гучи је дошло до цурења амонијака из хладњаче, због чега је Министарство унутрашњих послова издало упозорење за грађане, које је прослијеђено и СМС поруком.
Брзом и координисаном акцијом ватрогасаца-спасилаца и специјализованих тимова за дјеловање у ситуацијама са опасним материјама, успјешно је заустављено цурење амонијака у Првомајској улици број 9 , јавља РТС.
Према званичним информацијама, дошло је до цурења амонијака из хладњаче која се налази у Првомајској улици на броју 9, а све дежурне екипе, укључујући ватрогасце-спасиоце и специјализоване тимове за дјеловање у оваквим ситуацијама, одмах су упућене на терен како би лоцирале и зауставиле цурење, и осигурале безбједност мјештана у околном подручју.
Како се наводи, квар је успјешно саниран након што је лоциран на једном од сигурносних вентила на систему хладњаче, чиме је спријечено даље ширење отровног гаса у атмосферу.
Иако је цурење на вентилу заустављено, дежурне екипе и даље се налазе на локацији у Првомајској улици како би пратиле концентрацију гаса у ваздуху и осигурале потпуну безбједност у околини објекта.
Током ноћи, Институт за јавно здравље Србије и Удружење токсиколога издали су важно упозорење у ком се наглашава да за тровање амонијаком не постоји противотров, због чега је брза реакција грађана и служби била од пресудног значаја. Токсиколози су посебно истакли да обичне, па чак и Н95 маске не пружају заштиту од амонијака јер су његови молекули сувише ситни, те да је у оваквим ситуацијама најефикаснији филтер заправо мокра крпа или пешкир преко уста и носа, јер вода хемијски везује гас за себе.
Министарство унутрашњих послова издало је хитно обавјештење за јавност, а грађанима који живе у близини мјеста инцидента савјетује се да прате упутства надлежних органа, остану у својим домовима и затворе прозоре уколико осјете специфичан, оштар мирис овог гаса, да ставе мокре крпе на нос и уста и заштите дисајне органе.
Детаљне информације о ситуацији на терену, потенцијалним ризицима и званичним безбједносним препорукама грађани могу пратити на званичној платформи Министарства унутрашњих послова Србије, upozorenje.mup.gov.rs. Детаљи о узроку акцидента, као и информације о томе да ли има повријеђених или отрованих особа, биће познати након што дежурне службе обаве комплетан увиђај и стабилизују ситуацију на локацији, навели су из МУП-а.
Иако је извор цурења блокиран, надлежни апелују на грађане у непосредној близини хладњаче да и даље прате званична упутства и сачекају потврду надлежних да је ваздух потпуно чист прије него што провјетре просторије.
Такође, на снази остаје препорука да се избјегава коришћење воде са отворених изворишта, бунара и локалних чесми у околини инцидента, док се не утврди да ли је дошло до секундарног загађења површинских вода.
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