МУП саопштио колико се људи окупило на скупу "Србија једна породица"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Србије саопштило је да се на пријављеном скупу "Србија једна породица" испред Дома Народне Скупштине окупило око 207.000 грађана!
- На јавном окупљању присуствује и око 2.600 мотоциклиста – бајкера. Министарство посебно истиче да је наведено јавно окупљање било уредно пријављено надлежним органима од стране организатора што је омогућило полицији да унапред планира и спроведе све мере безбедности. Јавно окупљање протиче мирно, без инцидената, што представља још један доказ да превентивне мере и професионалан рад полиције, у сарадњи са грађанима, дају најбоље резултате", наводе из МУП-а и додају:
Србија
Вучић: Хвала свим Србима који су дошли, захвалан сам Додику и Кнежевићу
"У циљу припреме да јавно окупљање прође у најбољем реду и без нарушавања јавног реда и мира, полиција је предузела низ превентивних мера и на основу безбедносне процене планирала је мере из своје надлежности. Министарство унутрашњих послова ће, као и до сада, у складу са законом обезбеђивати сва јавна окупљања, штитећи право грађана на мирно окупљање и обезбеђујући безбедност свих учесника и јавни ред и мир - наводи се у саопштењу.
Република Српска
Додик: Загледани смо у Србију, стабилну и моћну
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч1
Србија
2 ч1
Србија
7 ч0
Србија
7 ч0
Најновије
20
58
20
55
20
44
20
42
20
20
Тренутно на програму