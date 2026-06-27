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МУП саопштио колико се људи окупило на скупу "Србија једна породица"

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 19:12

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Србија
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Министарство унутрашњих послова Србије саопштило је да се на пријављеном скупу "Србија једна породица" испред Дома Народне Скупштине окупило око 207.000 грађана!

- На јавном окупљању присуствује и око 2.600 мотоциклиста – бајкера. Министарство посебно истиче да је наведено јавно окупљање било уредно пријављено надлежним органима од стране организатора што је омогућило полицији да унапред планира и спроведе све мере безбедности. Јавно окупљање протиче мирно, без инцидената, што представља још један доказ да превентивне мере и професионалан рад полиције, у сарадњи са грађанима, дају најбоље резултате", наводе из МУП-а и додају:

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"У циљу припреме да јавно окупљање прође у најбољем реду и без нарушавања јавног реда и мира, полиција је предузела низ превентивних мера и на основу безбедносне процене планирала је мере из своје надлежности. Министарство унутрашњих послова ће, као и до сада, у складу са законом обезбеђивати сва јавна окупљања, штитећи право грађана на мирно окупљање и обезбеђујући безбедност свих учесника и јавни ред и мир - наводи се у саопштењу.

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Таг :

Србија једна породица

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