Вучић: Хвала свим Србима који су дошли, захвалан сам Додику и Кнежевићу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић обратио се окупљенима на скупу „Србија једна породица“ испред Дома Народне Скупштине Србије.
"Хвала свима који су дошли, не само из Србије, већ и из региона - Републике Српске, Црне Горе, Сјеверне Македоније...", рекао је Вучић на почетку обраћања.
„За 14 година урадили смо много тога, направили велике ствари за нашу земљу. Не ја, него ви. Ја никада не бих могао то да урадим да није било вас који сте вјеровали да можемо боље и сигурније да водимо Србију. Сачували смо мир, слободу, независност наше земље“, додао је.
- Није било новца ни за исплату пензија. За ових 14 година урадили смо много тога и промијенили много тога, не ја, већ ви, ништа не бисмо могли да није било грађана Србије који су вјеровали у промјене. Сачували смо мир, слободу, независност наше земље, запослили више од 550.000 људи, отварали фабрике широм земље, довели милијарде инвестиција, градили земљу... Када смо заједно и уједињено можемо све. Ви сте ти који су знали да сачувају Србију у одсудном тренутку. Данас пензионери живе боље, али морају да живе још боље. Наши радници мораће да имају веће плате. Никада нисам задовољан и увијек можемо више. Много смо грешака направили, поставили смо људе, а нису заслуживали ваше повјерење, бринули су о себи, а не о вама - рекао је Вучић.
Нагласио је да се посљедњи пут обраћа као предсједник државе.
- Ово је посљедњи да се пред оволиким бројем обраћам као предсједник, четрнаест година вјерно служим својој земљи на сваком мјесту и у сваком тренутку, волим Србију више него било шта. У сваком тренутку ми је само Србија била у мислима и само сам се за Србију борио. Никада никоме другоме нисам хтио да служим већ само вама грађанима Србије и својој јединој отаџбини - рекао је Вучић.
Он каже да је обавеза Србије да буде уз све Србе.
"Бринемо и о нашем народу који је ван граница Србије, а да никог не угрожавамо. Зато сам захвалан и предсједнику Додику што је овдје и Милану Кнежевићу и другим Србима из региона који су дошли овдје. Наша обавеза је да будемо уз све Србе и бићемо уз њих", рекао је Вучић.
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