Ужас у Земуну: Грађевински блокови пали на двоје дјеце током игре

Аутор:АТВ редакција
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Двоје дјеце повријеђено је у Земуну када се на њих обрушила гомила грађевинских блокова.
До несреће је дошло рано јутрос, док су се дјеца играла у близини градилишта. Према првим незваничним информацијама, малишани су током игре случајно ударили у наслагане грађевинске блокове, што је изазвало њихово обрушавање, сазнаје Телеграф.
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На лице мјеста су одмах изашле надлежне службе, а дјеца су колима Хитне помоћи превезена у болницу на преглед. Срећом, према првим информацијама, дјеца су задобила лакше тјелесне повреде и нису животно угрожена, али су претрпјели велики шок.
Полиција врши увиђај како би се утврдиле све околности овог догађаја.
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