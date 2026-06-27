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Ужас у Земуну: Грађевински блокови пали на двоје дјеце током игре

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 12:07

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Двоје дјеце повријеђено је у Земуну када се на њих обрушила гомила грађевинских блокова.

До несреће је дошло рано јутрос, док су се дјеца играла у близини градилишта. Према првим незваничним информацијама, малишани су током игре случајно ударили у наслагане грађевинске блокове, што је изазвало њихово обрушавање, сазнаје Телеграф.

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На лице мјеста су одмах изашле надлежне службе, а дјеца су колима Хитне помоћи превезена у болницу на преглед. Срећом, према првим информацијама, дјеца су задобила лакше тјелесне повреде и нису животно угрожена, али су претрпјели велики шок.

Полиција врши увиђај како би се утврдиле све околности овог догађаја.

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Тагови :

Земун

несрећа

Дјеца

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