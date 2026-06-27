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Познато девет парова нокаут фазе Свјетског првенства

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 11:43

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Познато девет парова нокаут фазе Свјетског првенства
Фото: Tanjug/AP/Rebecca Blackwell

Преостало је да се одиграју још посљедња кола у групама Л, Ј и К, како бисмо имали комплетирану групну фазу на Свјетском првенству у фудбалу, а већ је и познат добар дио "костура" када је у питању нокаут фаза.

Већ сада знамо девет парова осмине финала, а остатак ће бити познат у ноћи између петка и суботе, када ће се одиграти посљедњих шест утакмица групне фазе, гдје је још непознаница ко ће бити други, а ко трећи у групи Ј (Аустрија или Алжир), није познато да ли ће Португал или Колумбија бити први или други у групи К, а имају међусобни дуел, као и да ли ће ДР Конго уколико побиједи Узбекистан успјети да се домогне треће позиције и мјеста у нокаут фази.

Такође је у групи Л велика непознаница за прва три мјеста. Енглези имају најбољу ситуацију јер су обезбедили пролаз, а имају и шансу за прво место против већ прежаљене Панаме. Хрвати и Гана имају међусобни дуел за друго мјесто, док реми објема екипама доноси пролаз даље.

Много је калкулација и даље у игри, а ситуацију помно прате и Јужна Кореја и Иран и надају се повољним исходима када је у питању борба на табели за најбоље рангиране трећепласиране екипе.

Ово су досадашњи парови шеснаестине финала и нема сумње да је дуел Холандија - Мароко за сада највећи дерби, а занимљиво ће бити и на мечу Бразил - Јапан, гдје су Самураји у групи показали да су озбиљан тим, који може да намучи фаворите.

Парови 1/16 финала:

Немачка - Парагвај

Француска - Шведска

Јужна Кореја - Канада

Холандија - Мароко

САД - Босна и Херцеговина

(Телеграф)

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Таг :

Свјетско првенство 2026

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