Познато девет парова нокаут фазе Свјетског првенства

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Преостало је да се одиграју још посљедња кола у групама Л, Ј и К, како бисмо имали комплетирану групну фазу на Свјетском првенству у фудбалу, а већ је и познат добар дио "костура" када је у питању нокаут фаза.
Већ сада знамо девет парова осмине финала, а остатак ће бити познат у ноћи између петка и суботе, када ће се одиграти посљедњих шест утакмица групне фазе, гдје је још непознаница ко ће бити други, а ко трећи у групи Ј (Аустрија или Алжир), није познато да ли ће Португал или Колумбија бити први или други у групи К, а имају међусобни дуел, као и да ли ће ДР Конго уколико побиједи Узбекистан успјети да се домогне треће позиције и мјеста у нокаут фази.
Такође је у групи Л велика непознаница за прва три мјеста. Енглези имају најбољу ситуацију јер су обезбедили пролаз, а имају и шансу за прво место против већ прежаљене Панаме. Хрвати и Гана имају међусобни дуел за друго мјесто, док реми објема екипама доноси пролаз даље.
Много је калкулација и даље у игри, а ситуацију помно прате и Јужна Кореја и Иран и надају се повољним исходима када је у питању борба на табели за најбоље рангиране трећепласиране екипе.
Ово су досадашњи парови шеснаестине финала и нема сумње да је дуел Холандија - Мароко за сада највећи дерби, а занимљиво ће бити и на мечу Бразил - Јапан, гдје су Самураји у групи показали да су озбиљан тим, који може да намучи фаворите.
Немачка - Парагвај
Француска - Шведска
Јужна Кореја - Канада
Холандија - Мароко
САД - Босна и Херцеговина
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
18 мин0
Фудбал
41 мин0
Фудбал
2 ч0
Фудбал
3 ч0
Најновије
11
54
11
50
11
48
11
43
11
42
Тренутно на програму