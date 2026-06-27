Зеленортска Острва први тим у 21. вијеку који се пласирао у плеј-оф без иједне побједе

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Зеленортских Острва постала је први тим у 21. вијеку који се пласирао у плеј-оф Свјетског првенства без иједне побједе у групној фази.
Посљедњи пут то се догодило на Свјетском првенству 1998. године када је репрезентација Чилеа у групи ремизирала са Италијом /2:2/, Аустријом /1:1/ и Камеруном /1:1/, прије него што је у осмини финала изгубила од Бразила /1:4/.
Зеленортска Острва ремизирала су са Саудијском Арабијом /0:0/ и заузела друго мјесто у Групи "Ха" са три бода.
Током групне фазе одиграла су неријешено и са Шпанијом /0:0/ и Уругвајем /2:2/.
У осмини финала Зеленортска Острва ће играти против актуелног шампиона, Аргентине.
Срна
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