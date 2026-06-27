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Зеленортска Острва први тим у 21. вијеку који се пласирао у плеј-оф без иједне побједе

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 11:36

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Фудбалска репрезентација Зеленортских Острва постала је први тим у 21. вијеку који се пласирао у плеј-оф Свјетског првенства без иједне побједе у групној фази.
Фото: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Фудбалска репрезентација Зеленортских Острва постала је први тим у 21. вијеку који се пласирао у плеј-оф Свјетског првенства без иједне побједе у групној фази.

Посљедњи пут то се догодило на Свјетском првенству 1998. године када је репрезентација Чилеа у групи ремизирала са Италијом /2:2/, Аустријом /1:1/ и Камеруном /1:1/, прије него што је у осмини финала изгубила од Бразила /1:4/.

Зеленортска Острва ремизирала су са Саудијском Арабијом /0:0/ и заузела друго мјесто у Групи "Ха" са три бода.

Током групне фазе одиграла су неријешено и са Шпанијом /0:0/ и Уругвајем /2:2/.

У осмини финала Зеленортска Острва ће играти против актуелног шампиона, Аргентине.

Срна

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Тагови :

Зеленортска Острва

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

квалификације

Фудбал утакмица

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