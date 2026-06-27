Побједа Белгијанаца у Ванкуверу - премијерна, али вриједна првог мјеста у групи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фудбалери Белгије побиједили су у Ванкуверу репрезентацију Новог Зеланда резултатом 5:1 (1:0) у трећем колу групе Г Свјетског првенства, док су Египат и Иран подијелили бодове у Сијетлу - 1:1 (1:1).
Након два ремија, уз само један постигнут гол, Белгијанци су коначно забиљежили премијерну побједу на Мундијалу у САД, Мексику и Канади. Већ сатерани уза зид и без права на грешку, убједљиво су савладали Нови Зеланд и осигурали пласман у нокаут фазу.
Фаворит је од самог почетка преузела контролу над утакмицом, не дозволивши ривалу да озбиљније угрози гол Тиба Куртое.
Теренска иницијатива исплатила се у 28. минуту, када је Леандро Тросар искористио смушену реакцију одбране Новог Зеланда након корнера. Лопта је, као да је нико не гледа, пала у петерац, а играч Арсенала је из непосредне близине смјестио у мрежу за вођство од 1:0.
То је уједно био и резултат првог полувремена, током којег Нови Зеланд практично није успио да створи изгледнију прилику. За 45 и кусур минута фудбала остао је без шута ка голу, а камоли у оквир гола, уз само један изведен корнер.
У наставку се ништа није драстично промијенило. Белгијанци су и даље доминирали. Већ у 50. минуту Тросар је постигао други погодак и удвостручио предност свог тима, чиме је питање побједника практично било ријешено.
Упркос заостатку, Нови Зеланд је показао знаке отпора, а прву прилику вриједну пажње имао је Ели Џаст у 55. минуту, када је његов добар ударац са дистанце зауставио Куртоа.
Квалитет и искуство били су у потпуности на страни европске селекције, која је наставила да контролише ритам и ствара шансе.
Убједљивих 3:0 на семафор је поставио Кевин де Брујне у 66. минуту. Након што је прихватио лопту на ивици шеснаестерца, везиста Наполија се једним додиром идеално наместио и прецизним ударцем по земљи погодио даљи угао.
Иако је већ све било јасно, испоставило се да права голеада тек слиједи. У 84. минуту, после корнера из лијевог угла и интервенције Тиба Куртое, Џаст је правовремено натрчао на лопту и снажним ударцем "поцепао мрежу" за 3:1.
Као да су се помало увредили што су ипак примили гол од инфериорног ривала, Белгијанци су до краја меча постигли још два. Ромелу Лукаку се у 86. минуту уписао међу стрелце, а тачку на убједљив тријумф ставио је Алексис Салемакерс у четвртом минуту судијске надокнаде времена.
Као најбоља у групи Г, Белгија ће у шеснаестини финала играти против једне од трећепласираних репрезентација.
У другом мечу посљедњег кола групе Г, одиграном у исто време у Сијетлу, Египат и Иран су подијелили бодове (1:1). Египћани су освојили свој пети, али имају лошију гол-разлику од Белгијанаца, па ће у шеснаестину финала као други на табели. Противник ће им бити Аустралија.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
12 ч0
Фудбал
13 ч0
Фудбал
14 ч0
Фудбал
14 ч0
Најновије
11
54
11
50
11
48
11
43
11
42
Тренутно на програму