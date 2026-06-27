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Побједа Белгијанаца у Ванкуверу - премијерна, али вриједна првог мјеста у групи

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 07:59

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Белгија СП 2026. године
Фото: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr)

Фудбалери Белгије побиједили су у Ванкуверу репрезентацију Новог Зеланда резултатом 5:1 (1:0) у трећем колу групе Г Свјетског првенства, док су Египат и Иран подијелили бодове у Сијетлу - 1:1 (1:1).

Након два ремија, уз само један постигнут гол, Белгијанци су коначно забиљежили премијерну побједу на Мундијалу у САД, Мексику и Канади. Већ сатерани уза зид и без права на грешку, убједљиво су савладали Нови Зеланд и осигурали пласман у нокаут фазу.

Фаворит је од самог почетка преузела контролу над утакмицом, не дозволивши ривалу да озбиљније угрози гол Тиба Куртое.

Теренска иницијатива исплатила се у 28. минуту, када је Леандро Тросар искористио смушену реакцију одбране Новог Зеланда након корнера. Лопта је, као да је нико не гледа, пала у петерац, а играч Арсенала је из непосредне близине смјестио у мрежу за вођство од 1:0.

То је уједно био и резултат првог полувремена, током којег Нови Зеланд практично није успио да створи изгледнију прилику. За 45 и кусур минута фудбала остао је без шута ка голу, а камоли у оквир гола, уз само један изведен корнер.

У наставку се ништа није драстично промијенило. Белгијанци су и даље доминирали. Већ у 50. минуту Тросар је постигао други погодак и удвостручио предност свог тима, чиме је питање побједника практично било ријешено.

Упркос заостатку, Нови Зеланд је показао знаке отпора, а прву прилику вриједну пажње имао је Ели Џаст у 55. минуту, када је његов добар ударац са дистанце зауставио Куртоа.

Квалитет и искуство били су у потпуности на страни европске селекције, која је наставила да контролише ритам и ствара шансе.

Убједљивих 3:0 на семафор је поставио Кевин де Брујне у 66. минуту. Након што је прихватио лопту на ивици шеснаестерца, везиста Наполија се једним додиром идеално наместио и прецизним ударцем по земљи погодио даљи угао.

Иако је већ све било јасно, испоставило се да права голеада тек слиједи. У 84. минуту, после корнера из лијевог угла и интервенције Тиба Куртое, Џаст је правовремено натрчао на лопту и снажним ударцем "поцепао мрежу" за 3:1.

Као да су се помало увредили што су ипак примили гол од инфериорног ривала, Белгијанци су до краја меча постигли још два. Ромелу Лукаку се у 86. минуту уписао међу стрелце, а тачку на убједљив тријумф ставио је Алексис Салемакерс у четвртом минуту судијске надокнаде времена.

Као најбоља у групи Г, Белгија ће у шеснаестини финала играти против једне од трећепласираних репрезентација.

У другом мечу посљедњег кола групе Г, одиграном у исто време у Сијетлу, Египат и Иран су подијелили бодове (1:1). Египћани су освојили свој пети, али имају лошију гол-разлику од Белгијанаца, па ће у шеснаестину финала као други на табели. Противник ће им бити Аустралија.

РТС

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Белгија

Нови Зеланд

Фудбал утакмица

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