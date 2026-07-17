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Невјероватна понуда из Грчке: Вила на обали Егејског мора јефтинија од стана у Београду?

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 15:56

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Грчка, острво Сирос
Фото: Pexels

Једна понуда из Грчке изазвала је посљедњих дана велику пажњу на друштвеним мрежема. На грчком острву Китнос продаје се вила са излазом на море за цијену која у појединим дијеловима Беорада једва може да обезбиједи стан.

Ријеч је о каменој кући површине 107 квадратних метара, распоређеној на два нивоа, која се налази на плацу од око 4.300 квадратних метара. Посебност ове некретнине није само поглед, већ чињеница да је море окружује са три стране, док власници имају и приватан прилаз обали.

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Цијена? 450.000 евра.

Објава је изазвала велику пажњу управо због поређења са тржиштем некретнина у Београду, гдје за сличан износ, посебно на атрактивним локацијама, често није могуће купити много више од већег стана или луксузније гарсоњере.

На сат и по од Атине

Некретнина се налази на острву Китнос, једном од Киклада, до којег се брзом трајектном линијом из луке Лаврио стиже за око сат и двадесет минута. Лаврио се налази недалеко од међународног аеродрома у Атини, па је острво релативно лако доступно и страним купцима.

Аутор објаве, који се бави тржиштем луксузних некретнина, навео је да је овакве куће са непосредним излазом на море данас веома тешко пронаћи, посебно на Медитерану, због чега сматра да је ова понуда ријеткост.

Приватна обала - али није за свакога

Према доступним информацијама из огласа, кућа има директан приватни приступ мору, што је једна од њених највећих вриједности. На оваквим локацијама прилаз води каменим степеништем до обале, што је карактеристично за бројне медитеранске виле изграђене на стјеновитим ртовима.

Ипак, овакав тип некретнине носи и одређене изазове.

За разлику од кућа у живим туристичким мјестима, ова вила пружа готово потпуну приватност и изолацију. То значи мир, поглед и ексклузивност, али и већу удаљеност од продавница, ресторана и свакодневних садржаја на које су многи навикли током љетовања.

Зашто овакве некретнине привлаче купце?

Луксузне виле са приватним излазом на море посљедњих година постају све траженије међу купцима који траже мир, ексклузивност и дугорочну инвестицију. Управо зато су овакве понуде ријетке, нарочито на Медитерану, гдје је нова градња уз саму обалу строго ограничена.

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Због тога је ова некретнина изазвала велику пажњу на друштвеним мрежама - не само због атрактивне локације, већ и због питања које се намеће и многим купцима из региона.

Да ли данас за исти новац има више смисла купити стан у великом граду или кућу са погледом на Егејско море?

(Телеграф Бизнис)

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Тагови :

Грчка

Београд

Море

продаја некретнина

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