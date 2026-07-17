Невјероватна понуда из Грчке: Вила на обали Егејског мора јефтинија од стана у Београду?

Аутор:АТВ редакција
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Једна понуда из Грчке изазвала је посљедњих дана велику пажњу на друштвеним мрежема. На грчком острву Китнос продаје се вила са излазом на море за цијену која у појединим дијеловима Беорада једва може да обезбиједи стан.
Ријеч је о каменој кући површине 107 квадратних метара, распоређеној на два нивоа, која се налази на плацу од око 4.300 квадратних метара. Посебност ове некретнине није само поглед, већ чињеница да је море окружује са три стране, док власници имају и приватан прилаз обали.
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Цијена? 450.000 евра.
Објава је изазвала велику пажњу управо због поређења са тржиштем некретнина у Београду, гдје за сличан износ, посебно на атрактивним локацијама, често није могуће купити много више од већег стана или луксузније гарсоњере.
Некретнина се налази на острву Китнос, једном од Киклада, до којег се брзом трајектном линијом из луке Лаврио стиже за око сат и двадесет минута. Лаврио се налази недалеко од међународног аеродрома у Атини, па је острво релативно лако доступно и страним купцима.
Аутор објаве, који се бави тржиштем луксузних некретнина, навео је да је овакве куће са непосредним излазом на море данас веома тешко пронаћи, посебно на Медитерану, због чега сматра да је ова понуда ријеткост.
You're basically buying the tip of a Greek peninsula here.— Tim (@TimurNegru) July 17, 2026
Stone house, 2 levels, 107m2. Sea on three sides and your own way down to the water. Just over an acre of land.
Price: €450k ($515k)
Location: Kythnos, in the Cyclades. Around 1h20 by fast ferry from Lavrio, near… pic.twitter.com/AaFcH0su5d
Према доступним информацијама из огласа, кућа има директан приватни приступ мору, што је једна од њених највећих вриједности. На оваквим локацијама прилаз води каменим степеништем до обале, што је карактеристично за бројне медитеранске виле изграђене на стјеновитим ртовима.
Ипак, овакав тип некретнине носи и одређене изазове.
За разлику од кућа у живим туристичким мјестима, ова вила пружа готово потпуну приватност и изолацију. То значи мир, поглед и ексклузивност, али и већу удаљеност од продавница, ресторана и свакодневних садржаја на које су многи навикли током љетовања.
Луксузне виле са приватним излазом на море посљедњих година постају све траженије међу купцима који траже мир, ексклузивност и дугорочну инвестицију. Управо зато су овакве понуде ријетке, нарочито на Медитерану, гдје је нова градња уз саму обалу строго ограничена.
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Због тога је ова некретнина изазвала велику пажњу на друштвеним мрежама - не само због атрактивне локације, већ и због питања које се намеће и многим купцима из региона.
Да ли данас за исти новац има више смисла купити стан у великом граду или кућу са погледом на Егејско море?
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