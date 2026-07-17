Зашто се уз кафу увијек служи чаша воде?

Аутор:АТВ редакција
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Јутарње буђење без шољице кафе је за многе најгори почетак дана.
Међутим, да ли сте знали да јутарњу кафу треба да прати и чаша воде?
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У Италији, на примјер, али и све чешће гдје год да сједнете на кафу, увијек се уз шољицу кафе служи и чаша воде. Иако вода дјелује као средство за чишћење непца како би побољшала укус вашег еспреса, постоји и здравствена корист, извјештава Метро УК.
Љекар опште праксе др Филипа Кеј открила је:
„Кофеин је сам по себи диуретик и, док количина воде у шољи чаја, на примјер, може да надокнади то, такође бих рекла да је вриједно попити чашу воде у исто вријеме.“
Све се своди на то да останете хидрирани.
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„Најважније је да пијете довољно воде да надокнадите сву течност која се губи мокрењем, знојењем и варењем. Ако пијете воду, мања је вјероватноћа да ћете дехидрирати, а чак и блага дехидрација може утицати на ваше физичке и менталне способности. Осјећаћете се будније, то ће побољшати варење и спријечити затвор. Такође помаже вашем метаболизму.“
(НовостиМагазин)
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