Стижу пљускови и невријеме: Температуре до 39 степени, могућ и град

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће преовладавати сунчано уз умјерен пораст облачности и локалне пљускове праћене грмљавином.
Ујутру и прије подне претежно сунчано и врло топло, поготово на југу и истоку. Од средине дана на западу ће доћи до наоблачења уз повремену кишу и пљускове са грмљавином, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Послије подне и до вечери пљускови ће се ширити даље ка истоку и сјеверу. Очекују се и локалне непогоде уз јаче падавине, јак до олујни вјетар, а могућа је понегдје и појава града. На југу остаје сунчано.
Вјетар слаб до умјерен на сјеверу сјеверни и сјевероисточни, а у остатку земље јужни и југозападни.
Јутарња температура ваздуха од 18 до 24, на југу до 27, а дневна од 28 до 35, на југу до 39 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладавало сунчано, уз малу до умјерену облачност. У сјеверним и централним подручјима могући су локални пљускови.
Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Мраковица и Соколац 27, Чемерно и Иван седло 28, Вишеград и Калиновик 29, Дринић, Кнежево, Србац и Фоча 30, Гацко, Рудо, Сребреница и Сарајево 31, Зворник, Мркоњић Град, Приједор, Бихаћ, Ливно и Сански Мост 32, Нови Град, Рибник, Шипово, Бугојно, Дрвар, Неум и Тузла 33, Бањалука, Билећа, Добој и Зеница 34, Требиње и Градачац 35, Бијељина и Јајце 36, те Мостар 38 степени Целзијусових.
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