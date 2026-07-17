Logo

Стижу пљускови и невријеме: Температуре до 39 степени, могућ и град

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 14:47

Коментари:

0
Стижу пљускови и невријеме: Температуре до 39 степени, могућ и град
Фото: Envato/bilanol/lukjonis

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће преовладавати сунчано уз умјерен пораст облачности и локалне пљускове праћене грмљавином.

Ујутру и прије подне претежно сунчано и врло топло, поготово на југу и истоку. Од средине дана на западу ће доћи до наоблачења уз повремену кишу и пљускове са грмљавином, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Послије подне и до вечери пљускови ће се ширити даље ка истоку и сјеверу. Очекују се и локалне непогоде уз јаче падавине, јак до олујни вјетар, а могућа је понегдје и појава града. На југу остаје сунчано.

Вјетар слаб до умјерен на сјеверу сјеверни и сјевероисточни, а у остатку земље јужни и југозападни.

Јутарња температура ваздуха од 18 до 24, на југу до 27, а дневна од 28 до 35, на југу до 39 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладавало сунчано, уз малу до умјерену облачност. У сјеверним и централним подручјима могући су локални пљускови.

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Мраковица и Соколац 27, Чемерно и Иван седло 28, Вишеград и Калиновик 29, Дринић, Кнежево, Србац и Фоча 30, Гацко, Рудо, Сребреница и Сарајево 31, Зворник, Мркоњић Град, Приједор, Бихаћ, Ливно и Сански Мост 32, Нови Град, Рибник, Шипово, Бугојно, Дрвар, Неум и Тузла 33, Бањалука, Билећа, Добој и Зеница 34, Требиње и Градачац 35, Бијељина и Јајце 36, те Мостар 38 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

вријеме сутра

Временска прогноза

Вријеме за викенд

Република Српска

киша и град

високе температуре ваздуха

Коментари (0)

Више из рубрике

овце стадо животиње

Друштво

Фолксваген ангажовао 100 оваца: Спрема се отказ за 100.000 радника

1 ч

0
mobilni telefon mobitel

Друштво

Будите опрезни: Банке никада не траже ОВЕ податке путем порука, превере све чешће

1 ч

0
РХМЗ РС

Друштво

Унапређење метеоролошког мониторинга инсталацијом десет нових аутоматских метеоролошких станица

3 ч

0
врућина топлотни талас фонтана вода

Друштво

Више од 200.000 људи умрло усљед екстремне врућине у протекле 4 године

4 ч

0

  • Најновије

15

56

Невјероватна понуда из Грчке: Вила на обали Егејског мора јефтинија од стана у Београду?

15

52

Једномјесечни притвор за мушчкарца који је по лицу исјекао комшиницу

15

45

Аутопутеви Српске објавили графику и упозорили возаче

15

44

Мајка (40) тукла кћерку и пријетила да ће је унаказити: Ужас у Земуну

15

33

Минић: Угоститељски објекти НП 'Сутјеска' дати у закуп, а не концесију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима