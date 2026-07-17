Logo

Рођени у овим знаковима су највеће свађалице: Имате ли их у својој близини?

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 15:26

Коментари:

0
Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Неки људи једноставно не могу остати мирни ако им се нешто не допадне током разговора.

За њих свака прича лако може да прерасте у расправу, јер имају снажну потребу да објасне свој став и одбране оно у шта вјерују.

Повучена лутка са тржишта БиХ

БиХ

Са тржишта повучена лутка због хемијског ризика

Према астролошким тумачењима, припадници појединих знакова познати су по томе да су веома директни, темпераментни и да тешко одустају када уђу у расправу. Астролози издвајају два хороскопска знака која се посебно повезују са оваквим карактеристикама.

Ован

Овнови су познати по својој отворености и снажном карактеру. Када им нешто засмета, неће дуго размишљати, одмах ће рећи шта мисле. Њихова директност понекад може да дјелује превише искрено, па се лако нађу у расправи чак и када им то није био циљ. Не подносе када имају осјећај да их неко не поштује, игнорише или покушава да наметне своје мишљење.

Када вјерују да су у праву, Овнови ће се борити за свој став и изнијети сваки аргумент који имају. Ипак, њихова љутња обично кратко траје, брзо се смире и не воле дуго да остају у лошим односима.

Аргентина-Енглеска

Фудбал

Ово се морало судити: Аналитичар тврди да је Енглеска покрадена

Близанци

Близанци су знак који ужива у разговорима, размјени идеја и различитим погледима на свијет. Њима расправа често није знак свађе, већ прилика за занимљив разговор и доказивање кроз аргументе. Воле да постављају питања, анализирају туђе ставове и пронађу оно што им дјелује нелогично. Због њихове брзине размишљања и бритког језика, понекад могу да звуче провокативно чак и када немају намјеру да изазову сукоб.

(ЖенаБлиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

Астролози

Свађа

Коментари (0)

Прочитајте више

Кафа

Здравље

Зашто се уз кафу увијек служи чаша воде?

54 мин

0
Стижу пљускови и невријеме: Температуре до 39 степени, могућ и град

Друштво

Стижу пљускови и невријеме: Температуре до 39 степени, могућ и град

1 ч

0
овце стадо животиње

Друштво

Фолксваген ангажовао 100 оваца: Спрема се отказ за 100.000 радника

1 ч

0
Немања и Анастасија Гудељ

Сцена

Многи се изненаде: Ево колико је Немања Гудељ старији од Анастасије Ражнатовић

1 ч

0

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Сезона Лава отвара врата богатства: Од 22. јула новац стиже са свих страна

1 д

0
Приказане руке које држе више новчаница евра.

Занимљивости

Три знака ће у наредним данима ријешити све финансијске проблеме

1 д

0
Хороскоп

Занимљивости

Од 1. августа финансијска срећа прати два знака хороскопа

1 д

0
Дејвид Бекам позира са својом новом звијездом током церемоније на Холивудској стази славних у петак, 12. јуна 2026. године, у Лос Анђелесу.

Занимљивости

Дејвид Бекам стиже у Фортнајт

2 д

0

  • Најновије

15

56

Невјероватна понуда из Грчке: Вила на обали Егејског мора јефтинија од стана у Београду?

15

52

Једномјесечни притвор за мушчкарца који је по лицу исјекао комшиницу

15

45

Аутопутеви Српске објавили графику и упозорили возаче

15

44

Мајка (40) тукла кћерку и пријетила да ће је унаказити: Ужас у Земуну

15

33

Минић: Угоститељски објекти НП 'Сутјеска' дати у закуп, а не концесију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима