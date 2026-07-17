Рођени у овим знаковима су највеће свађалице: Имате ли их у својој близини?

Аутор:АТВ редакција
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Неки људи једноставно не могу остати мирни ако им се нешто не допадне током разговора.
За њих свака прича лако може да прерасте у расправу, јер имају снажну потребу да објасне свој став и одбране оно у шта вјерују.
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Према астролошким тумачењима, припадници појединих знакова познати су по томе да су веома директни, темпераментни и да тешко одустају када уђу у расправу. Астролози издвајају два хороскопска знака која се посебно повезују са оваквим карактеристикама.
Овнови су познати по својој отворености и снажном карактеру. Када им нешто засмета, неће дуго размишљати, одмах ће рећи шта мисле. Њихова директност понекад може да дјелује превише искрено, па се лако нађу у расправи чак и када им то није био циљ. Не подносе када имају осјећај да их неко не поштује, игнорише или покушава да наметне своје мишљење.
Када вјерују да су у праву, Овнови ће се борити за свој став и изнијети сваки аргумент који имају. Ипак, њихова љутња обично кратко траје, брзо се смире и не воле дуго да остају у лошим односима.
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Близанци су знак који ужива у разговорима, размјени идеја и различитим погледима на свијет. Њима расправа често није знак свађе, већ прилика за занимљив разговор и доказивање кроз аргументе. Воле да постављају питања, анализирају туђе ставове и пронађу оно што им дјелује нелогично. Због њихове брзине размишљања и бритког језика, понекад могу да звуче провокативно чак и када немају намјеру да изазову сукоб.
(ЖенаБлиц)
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