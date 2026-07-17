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Са тржишта повучена лутка због хемијског ризика

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 15:15

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Лутка која је повучена са тржишта БиХ због прекорачења одређених хемијских једињења.
Фото: Агенција за надзор над тржиштем БиХ

Лутка која садржи хемијска једињена у количини која није дозвољена, повучена је са тржишта БиХ.

Играчка је поријеклом из Кине, модел "БД1-6/7", саопштила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Ријеч је о играчки чији је бар-код 3870379088735, са шифром 285933, а која представља хемијски ризик јер лице и руке лутке садрже једињења из групе фталата у количини која није у складу са одлуком о ограничавању стављања на тржиште играчака и производа за дјецу који садрже фталате.

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Предузете су мјере уништавања овог производа, а потрошачима који су га купили савјетује се да престану са кориштењем и да га врате у малопродајни објекат у којем је купљен.

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Тагови :

Агенција за надзор над тржиштем БиХ

повучен производ са тржишта

лутка

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