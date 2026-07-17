"Конаковић прећутао да је политички продукт Бајдена и Шмита"

Аутор:АТВ редакција
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Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић ширећи лажи о лидеру СНСД-а Милораду Додику злоупотријебио је своје присуство и позицију на министарском састанку у Вашингтону, изјавио је Срни замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Он је оцијенио да је државни секретар САД Марко Рубио на састанку посвећеном забрињавајућем поновном порасту политичког тероризма одржао један од најбољих говора и упозорио на политички екстремизам који често преузима радикална љевица у свијету.
"Рубио је говорио на енглеском, а не шатровачком, па је Конаковић промашио комплетан контекст и злоупотријебио своје присуство и позицију, али и гостопримство у предизборне сврхе ширећи лажи о предсједнику Додику", нагласио је Кошарац.
Он је указао да је политички тероризам прогон демократски изабраног предсједника Републике Српске у институцијама БиХ, спонзорисан од Бајденове администрације и окупатора /Кристијана/ Шмита.
"Конаковић је у Вашингтону прећутао да је управо он политички продукт Бајденове администрације и Шмита, који је аплаудирао њиховим противуставним и недејтонским акцијама", рекао је Кошарац.
Он је навео да је Конаковић у Вашингтону прећутао много тога, између осталог, и јасну осуду терористичког напада на Амбасаду САД у Сарајеву.
"Али, шта друго очекивати од некога ко је политички одрастао на Алијиној `Исламској декларацији`. Конаковић не може бити савезник у борби на коју Рубио позива, али онај који је то преживио у сваком смислу као предсједник Додик - може", закључио је Кошарац.
Конаковић је на министарском састанку, који се одржава у Вашингтону, посвећеном забрињавајућем поновном порасту политичког тероризма, позвао на "јачи одговор на политички мотивисани тероризам, помињући и Додика", преноси Срна.
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