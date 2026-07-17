Logo

"Конаковић прећутао да је политички продукт Бајдена и Шмита"

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 14:45

Коментари:

0
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере
Фото: ATV

Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић ширећи лажи о лидеру СНСД-а Милораду Додику злоупотријебио је своје присуство и позицију на министарском састанку у Вашингтону, изјавио је Срни замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

Он је оцијенио да је државни секретар САД Марко Рубио на састанку посвећеном забрињавајућем поновном порасту политичког тероризма одржао један од најбољих говора и упозорио на политички екстремизам који често преузима радикална љевица у свијету.

"Рубио је говорио на енглеском, а не шатровачком, па је Конаковић промашио комплетан контекст и злоупотријебио своје присуство и позицију, али и гостопримство у предизборне сврхе ширећи лажи о предсједнику Додику", нагласио је Кошарац.

Он је указао да је политички тероризам прогон демократски изабраног предсједника Републике Српске у институцијама БиХ, спонзорисан од Бајденове администрације и окупатора /Кристијана/ Шмита.

"Конаковић је у Вашингтону прећутао да је управо он политички продукт Бајденове администрације и Шмита, који је аплаудирао њиховим противуставним и недејтонским акцијама", рекао је Кошарац.

Он је навео да је Конаковић у Вашингтону прећутао много тога, између осталог, и јасну осуду терористичког напада на Амбасаду САД у Сарајеву.

"Али, шта друго очекивати од некога ко је политички одрастао на Алијиној `Исламској декларацији`. Конаковић не може бити савезник у борби на коју Рубио позива, али онај који је то преживио у сваком смислу као предсједник Додик - може", закључио је Кошарац.

Конаковић је на министарском састанку, који се одржава у Вашингтону, посвећеном забрињавајућем поновном порасту политичког тероризма, позвао на "јачи одговор на политички мотивисани тероризам, помињући и Додика", преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сташа Кошарац

Елмедин Конаковић

Марко Рубио

СНСД

Коментари (0)

Више из рубрике

Вулић: Конаковић није схватио да је у Вашингтон позван да се одрекне Ирана

БиХ

Вулић: Конаковић није схватио да је у Вашингтон позван да се одрекне Ирана

6 ч

2
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић

БиХ

Ковачевић: Онај чији су саборци учествовали у нападу на САД, данас некога оптужује за тероризам

7 ч

1
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

Гдје су завршили милиони од казни политичким субјектима

8 ч

1
Хрватски сабор о Резолуцији о политичком оснаживању Хрвата у БиХ.

БиХ

У ФБиХ не подржавају Резолуцију хрватског Сабора

20 ч

0

  • Најновије

15

56

Невјероватна понуда из Грчке: Вила на обали Егејског мора јефтинија од стана у Београду?

15

52

Једномјесечни притвор за мушчкарца који је по лицу исјекао комшиницу

15

45

Аутопутеви Српске објавили графику и упозорили возаче

15

44

Мајка (40) тукла кћерку и пријетила да ће је унаказити: Ужас у Земуну

15

33

Минић: Угоститељски објекти НП 'Сутјеска' дати у закуп, а не концесију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима