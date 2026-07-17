Ово се морало судити: Аналитичар тврди да је Енглеска покрадена

Аутор:АТВ редакција
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Енглеска је, према оцјени судијског аналитичара, озбиљно оштећена у полуфиналу Свјетског првенства против Аргентине, које је завршено побједом јужноамеричке селекције резултатом 2:1.
Специјализовани "Рефери Ченел", који анализира судијске одлуке током цијелог шампионата, оцијенио је да је Енглеској ускраћен чист једанаестерац.
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Спорна ситуација догодила се у првом полувремену, када је Андерсон у казненом простору пао послије дуела са аргентинским дефанзивцем Николасом Таљафиком док је покушавао да дође до лопте у скоку.
Главни судија Исмаил Елфат није показао на бијелу тачку, а из ВАР собе није стигла никаква интервенција.
"Док је Андерсон био у скоку, дефанзивац је ушао испод њега и оборио га. Уопште није играо на лопту, већ је контактом онемогућио противника да настави акцију. По правилима игре, ово је очигледан прекршај и стопостотни пенал", наводи се у анализи.
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Додаје се да једино неписано правило професионалног фудбала често доводи до тога да се овакви контакти у казненом простору не санкционишу истим критеријумом као на остатку терена, иако за то не постоји упориште у правилима.
Аналитичар сматра да је на одлуку судије и ВАР-а можда утицало и то што Андерсон није бурно протестовао након пада.
"Одмах је устао и наставио игру, а ни остали играчи Енглеске нису тражили пенал. Нажалост, у професионалном фудбалу често се дешава да ВАР не посвети довољно пажње оваквим ситуацијама ако нема реакције играча. Ипак, по правилима, ово је чист прекршај и пенал који је морао да буде досуђен", закључује се у анализи, преноси "Б92".
Послије пораза од Аргентине, Енглеска ће играти меч за треће мјесто против Француске (субота, 23.00).
За титулу свјетског првака бориће се Аргентина и Шпанија (недеља, 21.00).
England didn’t get a penalty here. #argentina #england #worldcup #var #worldcup2026 pic.twitter.com/OPkLYdcTqV— Referee Channel (@RefereeC21621) July 17, 2026
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