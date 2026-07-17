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Ово се морало судити: Аналитичар тврди да је Енглеска покрадена

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 15:14

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Енглески фудбалер Морган Роџерс (17) бори се за лопту са Аргентинцем Лионелом Месијем (10) током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Енглеске и Аргентине у Атланти, у сриједу, 15. јула 2026.
Фото: AP Photo/Stephanie Scarbrough / Tanjug

Енглеска је, према оцјени судијског аналитичара, озбиљно оштећена у полуфиналу Свјетског првенства против Аргентине, које је завршено побједом јужноамеричке селекције резултатом 2:1.

Специјализовани "Рефери Ченел", који анализира судијске одлуке током цијелог шампионата, оцијенио је да је Енглеској ускраћен чист једанаестерац.

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Спорна ситуација догодила се у првом полувремену, када је Андерсон у казненом простору пао послије дуела са аргентинским дефанзивцем Николасом Таљафиком док је покушавао да дође до лопте у скоку.

Главни судија Исмаил Елфат није показао на бијелу тачку, а из ВАР собе није стигла никаква интервенција.

"Док је Андерсон био у скоку, дефанзивац је ушао испод њега и оборио га. Уопште није играо на лопту, већ је контактом онемогућио противника да настави акцију. По правилима игре, ово је очигледан прекршај и стопостотни пенал", наводи се у анализи.

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Додаје се да једино неписано правило професионалног фудбала често доводи до тога да се овакви контакти у казненом простору не санкционишу истим критеријумом као на остатку терена, иако за то не постоји упориште у правилима.

Аналитичар сматра да је на одлуку судије и ВАР-а можда утицало и то што Андерсон није бурно протестовао након пада.

"Одмах је устао и наставио игру, а ни остали играчи Енглеске нису тражили пенал. Нажалост, у професионалном фудбалу често се дешава да ВАР не посвети довољно пажње оваквим ситуацијама ако нема реакције играча. Ипак, по правилима, ово је чист прекршај и пенал који је морао да буде досуђен", закључује се у анализи, преноси "Б92".

Послије пораза од Аргентине, Енглеска ће играти меч за треће мјесто против Француске (субота, 23.00).

За титулу свјетског првака бориће се Аргентина и Шпанија (недеља, 21.00).

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Енглеска

Аргентина

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