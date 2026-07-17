Logo
Large banner

Привођен са Тијаном Ајфон: Славко Винчић суди финале Свјетског првенства

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 07:47

Коментари:

0
Судија Славко Винчић напушта терен након утакмице Групе Ц Свјетског првенства између Бразила и Марока, одигране у Ист Радерфорду, у савезној држави Њу Џерзи, надомак Њујорка, у суботу, 13. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Adam Hunger

Словеначки судија српског поријекла Славко Винчић судиће финале Свјетског првенства, објавила је ФИФА.

Меч између Шпаније и Аргентине, на којем ће Винчић дијелити правду, биће круна каријере за арбитра чији су коријени из Палачковаца код Прњавора.

Винчић је већ годинама један од најбољих европских судија. Судио је финале Лиге шампиона 2024. године и финале Лиге Европе 2022. године.

На овогодишњем Мундијалу био је главни судија на два меча групне фазе и једном сусрету нокаут фазе.

Подсјећања ради, Винчић и српска старлета Тијана Максимовић, познатија као Тијана Ајфон, нашли су се у центру великог регионалног скандала у мају 2020. године.

Полиција Републике Српске је тада у оквиру полицијске акције „Кристал” извршила рацију на приватној журци у околини Бијељине, где је затечено више од 30 особа. Том приликом су пронађени оружје, наркотици и већа количина новца, а Тијана Ајфон је означена као организаторка. Међу приведенима се нашао и Славко Винчић.

Он је након информативног разговора пуштен на слободу, а Тијана Ајфон је након признања осуђена на годину дана затвора због организовања проституције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Славко Винчић

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

судија

Фудбал утакмица

хапшење

скандал

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Двадесетогодишња фудбалска звијезда Лионел Меси помаже да се окупа Ламин Јамал, који је тада имао свега шест мјесеци, током фотографисања у септембру 2007. године у свлачионици стадиона Камп Ноу у Барселони, Шпанија.

Фудбал

Од бебе у наручју до ривала у финалу Мундијала – Меси и Јамал за титулу свјетског првака

1 ч

0
Познат термин новог европског меча Борца

Фудбал

Познат термин новог европског меча Борца

9 ч

0
Шпански репрезентативац Ламин Јамал (19) реагује након фаула током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Француске и Шпаније у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у уторак, 14. јула 2026. године.

Фудбал

Шпанија стрепи пред финале: Јамал повријеђен?

11 ч

0
Исповијест Огњена Врањеша: Да ме нису забољела леђа био бих мртав

Фудбал

Исповијест Огњена Врањеша: Да ме нису забољела леђа био бих мртав

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

08

09

Бруталан одговор је стигао – Иран напао америчке базе

08

01

Број погинулих у Венецуели порастао на 4.930

07

57

Колоне на Изачићу, успорена вожња на бројним дионицама у Српској

07

54

За суфинансирање студентских филмова 130.900 КМ

07

51

У Српској рођена 21 беба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner