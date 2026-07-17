Привођен са Тијаном Ајфон: Славко Винчић суди финале Свјетског првенства

Аутор:АТВ редакција
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Словеначки судија српског поријекла Славко Винчић судиће финале Свјетског првенства, објавила је ФИФА.
Меч између Шпаније и Аргентине, на којем ће Винчић дијелити правду, биће круна каријере за арбитра чији су коријени из Палачковаца код Прњавора.
Винчић је већ годинама један од најбољих европских судија. Судио је финале Лиге шампиона 2024. године и финале Лиге Европе 2022. године.
На овогодишњем Мундијалу био је главни судија на два меча групне фазе и једном сусрету нокаут фазе.
Подсјећања ради, Винчић и српска старлета Тијана Максимовић, познатија као Тијана Ајфон, нашли су се у центру великог регионалног скандала у мају 2020. године.
Полиција Републике Српске је тада у оквиру полицијске акције „Кристал” извршила рацију на приватној журци у околини Бијељине, где је затечено више од 30 особа. Том приликом су пронађени оружје, наркотици и већа количина новца, а Тијана Ајфон је означена као организаторка. Међу приведенима се нашао и Славко Винчић.
Он је након информативног разговора пуштен на слободу, а Тијана Ајфон је након признања осуђена на годину дана затвора због организовања проституције.
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